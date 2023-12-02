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Hava sıcaklığı hafta boyunca 21-24 derece dolaylarında olacak

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Hava sıcaklığı hafta boyunca 21-24 derece dolaylarında olacak. Hafta sonu sabah saatlerinde yer yer sis bekleniyor.
Hava sıcaklığı hafta boyunca 21-24 derece dolaylarında olacak

Meteoroloji Dairesi, 02 - 08 Aralık tarihlerini kapsayan hava tahmin raporunu paylaştı.

Meteoroloji Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, bölge, periyodun ilk iki günü yüksek basınç, diğer günlerde ise alçak basınç sistemi ile serin ve nemli hava kütlesinin etkisi altında kalacak.

Hava hafta boyunca parçalı bulutlu, Cumartesi ve Pazar günü sabah saatleri yer yer sis bekleniyor.

En yüksek hava sıcaklığı, genellikle iç kesimlerde ve sahillerde 21-24 derece dolaylarında seyredecek.

Rüzgar, periyodun ilk günü kuzey ve batı, diğer günlerde ise kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette esecek.

Haber Kaynağı: Türk Ajansı Kıbrıs

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