Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası: "Asgari Ücret Tespit Komisyonu zahmet edip asgari ücreti belirleyemedi"

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası bugün yazılı bir açıklama yaparak, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun insanın geçim kaynağı olan asgari ücreti hala belirleyemediğini belirtti.,

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası'nın açıklaması şöyle:

"Hükümet yine çalışanlardan çalma peşinde!

Halkın çoğunluğunu oluşturan çalışan kesimin tüm beklentilerine rağmen, Asgari Ücret Tespit Komisyonu henüz zahmet edip binlerce insanın geçim kaynağı olan asgari ücreti belirleyememiştir.

Ülkedeki tüm gelir vergisi dilimleri 1 Ocak itibarı ile geçerli asgari ücrete göre belirlenmektedir. Hükümet eğer asgari ücreti 1 Ocak 2020 tarihinden geçerli saymazsa tüm maaşlı çalışanların vergi muafiyeti eski asgari ücretten hesaplanacaktır. Daha bir kaç ay önce çalışanların hayat pahalılığı hakkını kesmek için uğraşırken mahkeme duvarına çarpan UBP-HP Hükümeti, simdi başka hileler kullanarak, zenginden toplayamadıkları vergiyi emekçinin sırtına yüklemenin planlarını yapmaktadır. Hükümete soruyoruz: Emek hırsızlığı ve emekçi düşmanlığından ne zaman vazgeçeceksiniz?"

HTKS Yönetim Kurulu (a)

Başkan

Cem KAPISIZ