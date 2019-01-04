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Hayvan dostu DAÜ’den “Kampüsteki Can Dostlar” temalı fotoğraf sergisi

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Hayvan dostu kampüsüyle adada bir ilki gerçekleştiren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), “Can Dostlarımızı” desteklemeye devam ediyor.
Hayvan dostu DAÜ’den “Kampüsteki Can Dostlar” temalı fotoğraf sergisi

Hayvan dostu kampüsüyle adada bir ilki gerçekleştiren Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), “Can Dostlarımızı” desteklemeye devam ediyor. Son olarak, DAÜ İletişim Fakültesi tarafından sosyal sorumluluk kapsamında 4 Ekim 2018 tarihinde açılmış olan “Kampüsteki Can Dostlar” temalı fotoğraf sergisi, ikinci kez açıldı. Sergi, DAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Mert Yusuf Özlük danışmanlığında, Temel Fotoğrafçılık dersini alan öğrencilerin bir dönem boyunca DAÜ Kampüsü’nde yaşayan can dostların birbirinden güzel anılarını ölümsüz hale getirmesinden oluşuyor. Öğrencilerin vize ve final projeleri olarak toplanan 250 kare arasından en iyi 36 fotoğraftan oluşan “Kampüsteki Can Dostlar” fotoğraf sergisi, DAÜ İletişim Fakültesi binasında tekrar açıldı.

 

5 Ocak’a Kadar Ziyaret Edilebilecek

Serginin açılışına DAÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Osam, İletişim Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Agah Gümüş ve Polatpaşa İlkokulu Öğretmeni Şirin Zaferyıldızı’nın yanı sıra, fakülte öğretim üyeleri ve çok sayıda öğrenci katıldı. DAÜ KAY (Kısırlaştır, Aşılat ve Yaşat) Projesi kapsamında açılan fotoğraf sergisinden elde edilen tüm gelir, sokak hayvanlarına geri dönecek. Diğer üniversitelere de örnek olması amaçlanan proje, aynı zamanda öğrencilerin sokak hayvanları ile olan iletişimini de arttırmayı hedefliyor.Yakın zamanda hayatını kaybeden fotoğraf duayeni Ara Güler anısına açılan serginin açılış töreni, sergiye fotoğraflarıyla katkı koyan öğrencilere sertifika takdimi yapılmasının ardından sona erdi. Sokak hayvanlarının ihtiyaçları için bağış yapmak isteyenleri bekleyen sergi, DAÜ İletişim Fakültesi Sergi Alanı’nda 5 Ocak 2019’a kadar ziyaret edilebilecek.

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