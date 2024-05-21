İthal et konusunda farklı görüşlere sahip olan Kasaplar Birliği ve Restorancılar Birliği yetkilileri de eyleme destek vermek için Başbakanlık önüne geldi.

Kasaplar Birliği Başkanı Raşit Şenkaya, ithal et konusuna dikkat çekerek, “Bizim böyle bir talebimiz yoktur, ihtiyacımız da yoktur. Ülkemizdeki hayvanı tüketmek bizim görevimizdir” dedi.

Şenkaya yaptığı açıklamada, ithal eti istemediklerini belirterek "sürecin başından bu yana emeğe saygı bekledik. İthal ete destek vermiyoruz. İthal ete ihtiyaç olursa buna biz karar vereceğiz. Hayvancı olmadan kasap, kasap olmadan hayvancı olmaz" dedi.

Asbaşkan Halil Akbıçak, hükumetin aldığı karara karşı olduklarını söyledi.

Hür-İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu, “Hayvancı-kasap kardeş, hükümet kalleş” sloganını attı.