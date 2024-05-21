Hayvancılar bugün de eylemde!

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları, Başbakanlık önünde dün başlayan eylemlerinin bugün de devam edeceğini açıkladı.
Mustafa Naimoğulları, TAK'a yaptığı açıklamada, eyleme bugün daha "sert" geleceklerini açıkladı.
“Başbakan geleceğini söylemesine rağmen gelmedi” diyen Naimoğulları, “Gelirlerse bir yere bağlar mıyız bağlayamaz mıyız bilemiyoruz. Zaten sorunların farkındadırlar... Çözülürse gerekli açıklamayı yaparız” dedi.
Başbakanlık önünde dün eylem yapan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği üyeleri araçları bırakarak saat 20.30’da dağılmıştı.
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