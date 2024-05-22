Hayvancıların eylemi bugün de devam edecek

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Başbakanlık önündeki eylemi bugün de devam edecek.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin Başbakanlık önündeki eylemi bugün de devam edecek.

Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, bugün eyleme daha güçlü geleceklerini söylemişti.

Et ithalatını, girdi maliyetlerindeki yükselişi, çiğ süt ve canlı hayvan fiyatını belirleme politikasını protesto için eylem kararı alan Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’ne bazı sivil toplum örgütleri de destek veriyor.