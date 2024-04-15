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Hayvanları telef oldu... "Daha kaç kişinin canı yanması gerekiyor?"

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Paşaköy Ağıllar bölgesinde Tuncay Bozduğan'a ait kuzular, başıboş köpeklerin saldırısında telef oldu.
Hayvanları telef oldu... "Daha kaç kişinin canı yanması gerekiyor?"

Paşaköy Ağıllar bölgesinde Tuncay Bozduğan'a ait kuzular, başıboş köpeklerin saldırısında telef oldu.

10 adet kuzu ve 1 adet oğlağı telef olan Buzduğan yaşanan duruma isyan etti.

Bozduğan, "Bugünler de kasapların bile kuzu bulup satamadığı dönemde bu enflasyon ve yüksek yem fiyatlarında kurbanda belki satıp elimizi 3 kuruş para geçer diye sabah akşam uğraşıyoruz ve karşılaştığımız tabloya bakın.Bunla alakalı hiçbir muhatap bulamıyoruz.Zararımız ne olacak kim karşılayacak? Bu şekilde daha kaç kişinin canı yanması gerekiyor?" dedi.

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