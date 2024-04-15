Hayvanları telef oldu... "Daha kaç kişinin canı yanması gerekiyor?"

Paşaköy Ağıllar bölgesinde Tuncay Bozduğan'a ait kuzular, başıboş köpeklerin saldırısında telef oldu.
10 adet kuzu ve 1 adet oğlağı telef olan Buzduğan yaşanan duruma isyan etti.
Bozduğan, "Bugünler de kasapların bile kuzu bulup satamadığı dönemde bu enflasyon ve yüksek yem fiyatlarında kurbanda belki satıp elimizi 3 kuruş para geçer diye sabah akşam uğraşıyoruz ve karşılaştığımız tabloya bakın.Bunla alakalı hiçbir muhatap bulamıyoruz.Zararımız ne olacak kim karşılayacak? Bu şekilde daha kaç kişinin canı yanması gerekiyor?" dedi.
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