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Hayvansal gıda tüketmeyenler için videolu kolay bir çözümler: Badem sütü ve unu!
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YAŞAM
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YAŞAM
05.11.2021 21:30
Merve Çoban Uslaş ile beyaz una alternatif ya da hayvansal gıda tüketmeyenler için videolu kolay bir çözümler: Badem sütü ve badem unu.
İşte videolu tarif:
Habertürk
Etiketler:
detay
,
badem
,
vegan
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