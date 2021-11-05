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Hayvansal gıda tüketmeyenler için videolu kolay bir çözümler: Badem sütü ve unu!

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Merve Çoban Uslaş ile beyaz una alternatif ya da hayvansal gıda tüketmeyenler için videolu kolay bir çözümler: Badem sütü ve badem unu.
Hayvansal gıda tüketmeyenler için videolu kolay bir çözümler: Badem sütü ve unu!

İşte videolu tarif:

 

Habertürk

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