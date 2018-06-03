"Haziran ayı içerisinde 200 liranın test edilmesi muhtemel değil"

Yurt içinde yatırımcıların en çok tercih ettiği yatırım araçlarından bir olan gram altın yatırımcısına bu yılın ocak-mayıs döneminde yüzde 19 getiri sağladı.

Bu yıla 158 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı dolar kurundan bulduğu destekle yükseliş eğilimde hareket ederken rekor üzerine rekor kırdı. Dolar kurunun 4,9282 lira seviyesine kadar yükselmesinin etkisiyle 23 Mayıs'ta tüm zamanların zirvesi olan 204,9 lirayı gören gram altın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz ve sadeleşme adımlarının ardından bu seviyelerde tutunamadı ve düşüşe geçti ve mayıs ayını 188,7 liradan tamamladı.

Mayıs ayında 171-205 lira bandında işlem gören ve yüzde 9,9 değer kazanan altının gram fiyatının aylık bazdaki performansına bakıldığında ise sadece şubat ayında değer kaybettiği görüldü. Altının gram fiyatı yılın ilk 5 ayında ise yatırımcısına yüzde 19 getiri sağladı.

GCM Menkul Kıymetler Araştırma Uzmanı Enver Erkan, dolar kurunun psikolojik 5 lira seviyesine yaklaşmasının, TCMB'nin önemli adımlar atmasına imkan tanıdığını kaydetti.

TCMB'nin özellikle sadeleşme sürecine yönelik gerçekleştirdiği adımların, dolar kurundaki geri çekilmeyi 4,45 -4,40 lira bölgesine yaklaştırdığını bildiren Erkan, "Gram altın fiyatı da dolar kurundaki geri çekilmelerden etkilenerek 204,9 lira seviyesinden başlattığı tepki düşüncesini 185,7 seviyesine kadar taşıdı ancak devamını getiremedi çünkü bu süreçte dolar kurunun tepki düşüncesine son verme beklentisi gündemi meşgul etti." ifadesini kullandı.

Erkan, haziranın zor bir ay olacağını ifade ederek şunları kaydetti:

"ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırması beklenen toplantı, ABD Başkanı Donald Trump’ın başlattığı gümrük savaşları, Avrupa’daki siyasi krizler ve Türkiye’deki seçimler… Bu da ilgili varlık sınıflarındaki fiyatlamalar hızlanabilir demek, Türk lirası adına öngörüde bulunmak zor. Stres seviyesine göre oynaklık seviyeleri değişkenlik gösterebilir. Bununla beraber, Trump ve gümrük vergileri konusu küresel piyasalarda altın ve doların aynı anda değerlendiği bir ortam görülmesine neden olabilir. ABD 10 yıllıklarının geri çekilmesi kadar da neden geri çekildiği de önemli. Normalde bizim için iyi olan bu durum. ABD tahvilleri riskten kaçış çerçevesinde talep gördüğü için şu anda bizim için iyi değil."

Erkan, yurt içinde gelecek hafta dolar kurunu etkileyecek enflasyon verisi ve TCMB kararlarının kritik önem arz ettiğini belirterek, altının gram fiyatının 180,5 liranın üzerinde kaldığı müddetçe 196,70 lira kritik bölgesine yaklaşmak isteyeceğini kaydetti.

"Haziran ayı içerisinde 200 liranın test edilmesi muhtemel değil"

İntegral Yatırım Araştırma Uzman Yardımcısı Aylin Cevizci de gram altının 204,9 lirayla tarihi zirvesini görmesinde temel unsurun dolar kuru olduğunu kaydetti.

Cevizci, gram altında 190 lira altındaki seyirlerin alım için uygun olabileceğini ifade ederek, "Yaşanan kur düşüşlerinin ardından bile 185 lira altında bir fiyat hareketini izlemediğimiz gram altın için düşüşlerin kademeli alımlar için uygun olduğunu belirtebilirim. Yukarıda ise kar realize etmek isteyen yatırımcıların 200 lira seviyesini aşmasını beklemesini doğru buluyorum." ifadelerini kullandı.

Haziran ayında, yurt içi piyasalarda enflasyon verisi ve TCMB'nin kararı ve 24 Haziran seçimlerinin önemli gündem maddeleri olduğunu bildiren Cevizci, Türk lirası cephesindeki kırılganlığın bir süre daha devam edebileceğini kaydetti.

Cevizci, altının gram fiyatında haziran ayı içerisinde 200 liranın test edilmesinin muhtemel olmadığına dikkati çekerek, "Düşüşlerin kademeli alımlarda değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Aşağıda 185 lira iyi bir destek alanı olabilir ama bu seviyenin altındaki seyirlerin kurun teknik görünümü göz önüne alındığında ve ons altında düşüş trendi başlamadığı müddetçe orta vadede uzak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.