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HDP’li Belediye eşbaşkanına KHK ile ihraç edildiği için mazbata verilmedi

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Kars'ın Dağpınar beldesinde HDP'den belediye eşbaşkanı seçilen Abubekir Erkmen’e KHK ile ihraç edildiği için mazbatasını vermedi.
HDP’li Belediye eşbaşkanına KHK ile ihraç edildiği için mazbata verilmedi

Kars Digor İlçe Seçim Kurulu, 31 Mart yerel seçimlerinde Dağpınar beldesinde, HDP'den belediye eşbaşkanı seçilen Abubekir Erkmen’e KHK ile ihraç edildiği için mazbatasını vermedi.

Digor İlçe Seçim Kurulu’nun, Dağpınar Belediye eşbaşkanı seçilen Abubekir Erkmen’in mazbatası ile ilgili Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı’na gönderilen yazıda görüş istendi. 

Yazıda, “31.13.2019 tarihli Mahalli İdareler Seçimi sonucunda Kars İli Digor İlçesi Dağpınar beldesinde; Halkların Demokratik Partisi’nden aday olan Abubekir Erkmen’in 692 sayılı KHK’nın ekli 1. Listesinin 827’inci sırasında bulunduğu Kamu Hizmetinden yasaklandığı anlaşılmış olup; Yüksek Seçim Kurulu’nun 1863 sayılı kararına istinaden Kamu Hizmetinden yasaklanan Abubekir Erkmen’in mazbatasının verilip verilmeyeceği hususunda görüşünüzün alınması gerekmiştir” denildi.

Oyların yüzde 54,25'ini alarak seçilen Erkmen, İlçe Seçim Kurulu’nun kendisini mazbatasını alması için aradığını ifade ederek, "Yarım saat sonra İlçe Seçim Kurulu’na vardığımızda mazbatamızı KHK’dan ihraç edildiğim gerekçesiyle için vermediler. AKP’nin adayı talimat verdiği için böyle bir gerekçe sundular” dedi.

Öte yandan, TBMM’de çok sayıda KHK’lı milletvekili bulunuyor

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