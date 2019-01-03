HDP'li eski vekile 26 yıla kadar hapis istemi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp hakkında "terör örgütü propagandasına dönüşen 16 eylem ve etkinliğe katıldığı" gerekçesiyle 4 ayrı suçtan 10 yıldan 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, daha önce açılan davayla birleştirilmesi talebiyle Yiğitalp hakkında 4 ayrı suçtan hazırlanan iddianame, 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

İddianamede Yiğitalp'in milletvekilliğinin sona erdiği ve milletvekili olduğu dönemlerde "terör örgütü mensuplarının cenazelerine katılarak", toplantı, basın açıklaması ve miting gibi etkinliklerde de yaptığı konuşmalarla suç işlediği iddia edildi.

Yiğitalp hakkında daha önce "silahlı terör örgütüne üye olmak", "terör örgütü propagandası yapmak", "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmamak", "halkı kanunlara uymamaya tahrik" ve "görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından 11 yıldan 28 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

Birleştirilmesi talebiyle hazırlanan iddianamede de Yiğitalp'in 10 yıldan 26 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Yiğitalp 26. dönem (17 Kasım 2015 - 24 Haziran 2018) Diyarbakır HDP Milletvekili idi.