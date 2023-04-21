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Head & Shoulders cup tamamlandı

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Head & Shoulders cup tamamlandı
Head & Shoulders cup tamamlandı

KKTF ile GBTK tarafından düzenlenen HEAD & SHOULDERS CUP 9-10-12-14-16 yaş ve 13+ Büyükler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen kupa töreni ile Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde sona erdi. HEAD & SHOULDERS CUP da oynanan final maçlarında alınan sonuçlar ile kategorilerde oluşan sıralamalar şöyle;  

 

14 YAŞ KIZLAR FİNAL

Girne Umut Yerebakan - Almira Akşahin            6/7 1/6

 

14 YAŞ ERKEKLER FİNAL

Enver Ada Gençel - Kaya Halkseven                    6/2 6/0

 

13+ BÜYÜK KADINLAR FİNAL

Oksana Pıddubna - Şengül Tilki                            5/7 3/6

 

13+ BÜYÜK ERKEKLER  FİNAL

Djamal Mokhamed Akhmed - Kaan Dönmez        6/1 6/1

 

 

 

 

 

 

 

HEAD & SHOULDERS CUP 2023 SIRALAMALARI

8 YAŞLAR:

1.KARAN KARAKAŞLI

2.HASAN AREN ÇAKARTAŞ

9 YAŞ KIZLAR:

1.HERA TÜRCAN

2.MANIA BAGHERI

9 YAŞ ERKEKLER:

1.AREN YUMURTACIOĞLU

2.ALEXANDR KONEV

10 YAŞ KIZLAR:

1.ANASTASIIA ELSHINA

2.HERA TÜRCAN

10 YAŞ ERKEKLER:

1.POYRAZ VURAL

2.EMRE ALEKS KURAL

12 YAŞ KIZLAR:

1.GİRNE UMUT YEREBAKAN

2.VERA GAZİ

12 YAŞ ERKEKLER:

1.BARAN BAŞARAN

2.DENİZ HÜSEYİN ÖNEN

 

 

 

14 YAŞ KIZLAR:

1.ALMİRA AKŞAHİN

2.GİRNE UMUT YEREBAKAN

14 YAŞ ERKEKLER:

1.ENVER ADA GENÇEL

2.KAYA HALKSEVEN

16 YAŞ KIZLAR:

1.EKİN KARASU

2.SAHİL ECE YEREBAKAN

16 YAŞ ERKEKLER:

1.TOPRAK BERKOL

2.KONSTANTİN KAN

13+ KADINLAR:

1.ŞENGÜL TİLKİ

2.OKSANA PIDDUBNA

13+  ERKEKLER:

1.DJAMAL MOKHAMED AKHMED

2.KAAN DÖNMEZ

 

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