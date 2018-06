Çevre Koruma Dairesi, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Center Of Excellence-Doğa Biyoizlem Koruma ve Araştırma Merkezi (DOBİKAM) ve Taşkent Doğa Parkı işbirliğiyle 5 Haziran Dünya Çevre Günü kapsamında “Çevre” konulu sempozyum ve çalıştay düzenlendi.



Taşkent Doğa Parkı basın biriminden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde yer alan Çalıştay’da CMC, taş ocakları, plansız kentleşme, atık yönetimi, çevre koruma, çevre eğitimi, kültürel miras, sürdürülebilirlik ve çevre sağlığı konularında sunumlar yapıldı.



ATAOĞLU



Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, çevre dersinin 2017-2018 eğitim döneminde 9’uncu sınıflara zorunlu yapıldığını, hedeflerinin çevre dersinin daha küçük yaşlardan verilmesi için müfredata dahil edilmesi olduğunu kaydetti.



Çalıştaydan çıkacak sonucun çevre derslerinin içeriğinde de yer alacağını belirten Bakan Ataoğlu, çevrenin bir eğitim meselesi olduğunu, bunun ise sadece bir kurumun, bir bakanlığın tek başına başarabileceği bir iş olmadığını, tüm paydaşlarla hem fikir olunması gerektiğini ifade etti.



Avrupa Birliği normlarına uygun olarak çıkarılan Çevre Yasası sayesinde çok ciddi bir sıçrama gerçekleştirildiğini söyleyen Ataoğlu, “Uygulamada yaşadığımız eksikliklerin farkındayız bu nedenle, Yasa değişikliği için çalışmalarımızı başlatmış bulunmaktayız. Bunların yanı sıra, Çevre Koruma Dairesi personeli atık, gürültü, doğal hayat ve atık su gibi konularda gerek Avrupa Birliği uzmanlarından destek alarak, gerekse TC Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan destek alarak Tüzük çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.



BAŞAT



Taşkent Doğa Parkı Direktörü ve Yaban Hayat Rehabilitasyon Uzmanı Kemal Basat, çevre bilincinin oluşturulması ve çevre üzerinde devam eden tehditlerle ilgili önlemler alınabilmesi açısından bu tip çalışmaların sık sık tekrarlanması gerektiğini ifade etti.



KAŞKOT



Taşkent Doğa Parkı Bilim Kurulu Üyesi ve Çevre Eğitimi Danışmanı, YDÜ Center Of Excellence-DOBİKAM Başkanı Yrd. Doç. Dr. Nazım Kaşot ise, dünyanın bir tükenişe doğru gittiğini, buna dur diyebilmek adına bilinçli bireyler yetiştirmek gerektiğini, çevre eğitiminin okullarda her kademeye yerleştirilmesi ve öğretmenlerin de bu alanda yetiştirilmesi gerekliliğini vurguladı.



SERAKINCI



YDÜ Center Of Excellence Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı, çevre sorunlarıyla ilgili olarak en çok endüstrinin hedef tahtasına konduğunu, endüstriyi ve onun getirdiği üretim modellerini suçlamak yerine, küçük yaşlardan itibaren ilkin ailede, daha sonra da okullarda mikro ve makro çevrenin eğitimle korunabileceğinin gösterilmesi gerektiğini kaydetti.