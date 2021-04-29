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Hırsızlar 500 kiloluk çanı çaldı

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Kenya’daki bir kilisenin 500 kilo ağırlığındaki çanı çalındı. Kamuoyundan, çanın bulunması için yardım istendi.
Hırsızlar 500 kiloluk çanı çaldı

Kenya’daki bir kilisenin 500 kilo ağırlığındaki çanı çalındı. Kamuoyundan, çanın bulunması için yardım istendi.

Başkent Nairobi’nin kuzeyindeki Kiambu bölgesindeki Meryem Ana Ortodoks Kilisesi’nin yönetimi, durumu polise bildirdiklerini açıkladı. Bakır çanın çalınmasından bir hafta önce de 10 şişe sunak şarabı ve başka birkaç eşyanın çalındığı belirtildi.

Yerel basın, çanın fotoğrafını paylaşırken bölge sakinleri, Covid-19 nedeniyle ibadethanelerde toplanmanın yasak olduğu süreçte hırsızlık olaylarının arttığından yakındı ve polisten önlem almalarını istedi.

 

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