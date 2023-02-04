Hırsızlıktan Yakalandı! Üstünde Uyuşturucu Bulundu

03.02.2023 tarihinde, saat 13.00 sıralarında, Lefkoşa-Küçük Kaymaklı’da faaliyet gösterten bir markete müşteri olarak giden Y.A.(E-27)’nın, üç şişe alkollü içki ile iki adet çikolatayı alıp ödeme yapmadan market dışına çıkarmak suretiyle çaldığı tespit edilmiştir.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, yürütülen ileri soruşturmada zanlının tasarrufundan yaklaşık 200 mlgr ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.
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