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HIV virüsünün bulaşma yolları nelerdir?

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“ HIV virüsü taşıyan kişilere yaklaşımda bilgi eksikliğinden kaynaklanan negatif tutum devam etmektedir ”
HIV virüsünün bulaşma yolları nelerdir?

Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Evren, HIV/AIDS konusunda toplumsal duyarlılığın artırılmasını ve HIV (+) kişilere yapılan negatif ayrımcılığı önleyebilmek amacıyla 1 Aralık tarihinin Dünya Sağlık Örgütü tarafından “ AIDS Günü ” olarak belirlendiğini söyledi.

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Dr. Hakan Evren kazanılmış immün yetmezlik sendromu (AIDS) ‘in ilk defa 1984 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde tanımlandığını ve bunu takip eden 34 yılda dünyada 78 milyon kişi insan immün yetmezlik virüsü (HIV) ile infekte olduğunu ve bu hastaların 35 milyondan fazlasının hayatını kaybettiğini söyledi. Evren, dünya genelinde HIV bulaşmış kişilerin sayısının her geçen gün artış gösterdiğini ifade etti. Dr. Suat GÜNSEL Girne Üniversitesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Hakan Evren “ HIV virüsü bağışıklık sisteminde yer alan hücrelere saldırır. Bu sebepten ortalama 8-10 yıl sonra enfekte olan kişinin savunma mekanizmasında ciddi zafiyetler ortaya çıkar. Bu aşamada fırsatçı olarak bilinen bazı bakteri, mantar, virüs ve parazitler kişiyi hasta eder ve AIDS adı verilen sendrom meydana gelir. Günümüzde hastalığın tedavisi konusunda belirgin bir ilerleme kaydedilmiş olmasına rağmen HIV virüsü taşıyan kişilere yaklaşımda bilgi eksikliğinden kaynaklanan negatif tutum devam etmektedir ” diyerek sürdürdüğü açıklamasını şu önemli bilgilerle tamamladı:

HIV virüsünün bulaşma yolları nelerdir?

Kan ve kan ürünleri, sperm veya cinsel salgılar, plasenta ve anne sütüdür.  

HIV’den nasıl korunulur?

Kondom (prezervatif) kullanarak, cinsel partnerlerin sayısını sınırlayarak, damar yolu ile alınan uyuşturucu maddelerden toplumun uzak kalmasını sağlayarak ve HIV (+) hamilelerin tedavi, takip ve kontrolünü sağlayarak korunulur.

HIV’in bulaşmadığı durumlar nelerdir?

Tokalaşarak veya sarılarak, HIV (+) bireylerin kullandıkları tabakları, klozet kapakları veya kapı kolu gibi eşyalarına dokunarak HIV virüsü bulaşmaz. HIV, hava yoluyla, kene, sivrisinek ya da diğer böcek ısırıklarıyla da bulaşmamaktadır.

Kimler risk altındadır?

HIV (+) partneri olan kişiler, damar içi ilaç bağımlıları, korunmasız, şüpheli cinsel ilişkisi olan bireyler, HIV görülme sıklığının yüksek olduğu ülkede doğmuş ya da yaşamış olanlar, hastalığın çok görüldüğü ülkelere seyahat edenler vecinsel saldırıya maruz kalanlar risk altındadır. 

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