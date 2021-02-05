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Hızal: “Eczacıların Uyarı ve Endişeleri Dikkate Alınmalı”

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TDP Genel Sekreteri Hızal, kapanma döneminde Bakanlar Kurulu tarafından Eczanelerin çalışma saatleri ile ilgili yapılan düzenlemeye yönelik Eczacılar Birliği tarafndan yapılan uyarı ve endişelerin haklı ve yerinde olduğuna dikkat çekti.
Hızal: “Eczacıların Uyarı ve Endişeleri Dikkate Alınmalı”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Sekreteri Halil Hızal, kapanma döneminde Bakanlar Kurulu tarafından Eczanelerin çalışma saatleri ile ilgili yapılan düzenlemeye yönelik Eczacılar Birliği tarafndan yapılan uyarı ve endişelerin haklı ve yerinde olduğuna dikkat çekti.

Eczacılar Birliği’nin, kapanma döneminde tüm eczanelerin kapatılıp sadece iki katı sayıda nöbetçi eczanenin 08:00-24:00 saatleri arasında hizmet vermesinin, eczane önlerinde kalabalıkların oluşmasına, ayrıca  tedarikçi tanımına dahil edilmeyen ecza depolarının eczanelere ilaç tedariği yapamayacak olmasında ötürü de ilaç sıkıntısı yaşanabileceği yönünde endişeler ortaya koyduğuna dikkat çeken Hızal, “Eczacıların bu haklı uyarı ve endişeleri dikkate alınarak, gerekli düzenlemeler yapılmalıdır” dedi.

Kısıtılı Eczane sayısından ötürü Eczane önlerinde oluşacak olası kalabalıkların toplum sağlığı açısımdan risk taşıdığını belirten Hızal, “Dün Lefkoşa ve Mağus’da ortaya çıkan PCR kalabalıkları ortadayken, benzer bir durumu yaratma olasılığı ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

TDP Genel Sekreteri Dr. Halil Hızal, yetkililere geç kalınmadan bu kararı düzeltme çağrısında bulundu.

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