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HP Tarım Komitesi: “Ekonomi paketindeki tarım desteğinin kriterleri paylaşılmalıdır”

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Halkın Partisi Tarım Komitesi, hükümet tarafından açıklanan ekonomik destek paketini değerlendirdi. Komite, paketteki tarım desteğinin kriterlerinin paylaşılmasını talep etti.
HP Tarım Komitesi: “Ekonomi paketindeki tarım desteğinin kriterleri paylaşılmalıdır”

Halkın Partisi Tarım Komitesi, hükümet tarafından açıklanan ekonomik destek paketini değerlendirdi. Komite, paketteki tarım desteğinin kriterlerinin paylaşılmasını talep etti.

HP’den yapılan açıklamaya göre, Komite, destek paketinde, “pandemi nedeniyle tarımsal ve hayvansal alanlarda yaşanan sıkıntıların aşılması amacıyla Tarım Bakanlığı ve bağlı kuruluşların kullanımına 40 milyon TL Covid-19 desteği verileceğinin” belirtildiğini ve bu konunun paket içerisine dahil edilmiş olmasının olumlu bir karar olduğunu ifade etti.

Komite şunları kaydetti:

“Hükümet ve Tarım Bakanlığı bu kararı alırken bundan sonrası için ivedi bir şekilde; belirlenen sıkıntıların neler olduğunu, sıkıntıları yaratan gerekçelerin ayrıntılarını, hangi kurum ve paydaşların ne kadar katkı alacağının hangi kriterlere göre belirlendiğini ve hangi şartlarda, hangi miktarlarda bu destekten yararlanabileceklerini ayrıntılı bir şekilde toplumla ve özellikle tarım alanındaki paydaşlarla şeffaf bir şekilde paylaşmalıdır.”

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