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HP Vekili, Dışişleri Bakanı Özersay El Cezire TV'sine demeç verdi

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HP Vekili, Dışişleri Bakanı Özersay El Cezire TV'sine demeç verdi
HP Vekili, Dışişleri Bakanı Özersay El Cezire TV'sine demeç verdi

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay Ortadoğu konusunda Batıda en yaygın şekilde takip edilen yayın organlarından El Cezire’ye (Al Jazeera) Doğu Akdeniz’de yaşanan gelişmelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Haber kanalının Bakan Özersay’ın açıklamalarını “Kuzey Kıbrıs Dışişleri Bakanı” olarak vermesi dikkat çekti.

Özersay El Cezire’ye yaptığı açıklamada bu bölgede mevcut şartlarda istikrarı sağlayacak yegane unsurun tüm tarafların bu kaynakların birlikte işletilmesi için işbirliği yapılması olduğunu vurguladı. Özersay “uluslararası toplumun Kıbrıs Rum tarafının doğal gaz konusundaki tek yanlı adımlarını tolere etmemelidir. Bu konuda uluslararası aktörler adım attıkları takdirde bu bölgede çözümden önce de taraflar işbirliği yapabilecektir. Bölgesel barış ve istikrar için esas ihtiyacımız budur”.

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