Hristodulidis ile Guterres Fransa’da bir araya geldi

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile Pazartesi günü Fransa’nın Nice kentinde gerçekleştirilen Okyanus Konferansı’nın yan etkinliği kapsamında bir görüşme gerçekleştirdi.
Rum basınında yer alan haberlere göre, görüşmede iki lider, BM gözetiminde New York’ta yapılması planlanan genişletilmiş Kıbrıs konferansı öncesinde son gelişmeleri ele aldı. Hristodulidis ve Guterres, konferansın başarılı olmasını sağlama konusunda ortak kararlılıklarını dile getirdi.
Tarafların uzun süredir devam eden Kıbrıs sorununun çözümü için somut müzakerelerin yeniden başlaması amacıyla ortak çaba göstereceği belirtildi.
Toplantı sırasında, Guterres ayrıca kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in Türkiye’de yaptığı son temaslar hakkında Hristodulidis’i bilgilendirdi.
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