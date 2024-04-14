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Hristodulidis: Suriye kökenli sığınmacıların başvurularının incelenmesi askıya alındı

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, X hesabından yaptığı açıklamada, Suriye kökenli sığınma başvuru sahiplerinin tüm sığınma başvurularının incelenmesinin askıya alındığını açıkladı.
Hristodulidis: Suriye kökenli sığınmacıların başvurularının incelenmesi askıya alındı

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, X hesabından yaptığı açıklamada, Suriye kökenli sığınma başvuru sahiplerinin tüm sığınma başvurularının incelenmesinin askıya alındığını açıkladı.

Nikos Hristodulidis’in açıklaması şöyle:

“Son dönemde deniz yoluyla gelen Suriyeli sığınma başvuru sahiplerinin yoğun varışı ve Suriye statüsünün yeniden değerlendirilmesine ilişkin gelişmeler beklenirken, Suriye kökenli başvuru sahiplerinin tüm sığınma başvurularının incelenmesi askıya alınmıştır.”

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