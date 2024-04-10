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Hristodulidis, Tatar ile Guterres arasında geçen görüşmeden “haberdar” olduğunu söyledi

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, hedeflenen şeyin Kıbrıs sorununda ve müzakerelerin yeniden başlaması yönünde hareketlilik olması için perspektifler yaratılması olduğunu söyledi.
Hristodulidis, Tatar ile Guterres arasında geçen görüşmeden “haberdar” olduğunu söyledi

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre “işlerin kolay olmadığını ancak çabanın her gün devam ettiğini” ifade eden Hristodulidis, Lefkoşa Rum kesiminde dün 14’üncüsü düzenlenen Ekonomik Foruma gelişinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir soruya yanıtında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklamaları konusunda yorum yapacak bir şeyi olmadığını öne süren Hristodulidis, müzakerelerin yeniden başlaması için kamuoyunda yapılan açıklamalarla değil, Birlemiş Milletlerle (BM) çalıştıklarını savundu.

Açıklamasında BM Genel Sekreteri’nin sunacağı fikirler konusunda bilgisi olduğunu da öne süren Hristodulidis, sözlerinin devamında “BM Genel Sekreteri bizzat bana aktardı, görüşmede neler görüşüldüğünden haberdarım ancak bunun kamuoyunda ifşa edebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum” ifadelerini kullandı.

Politis gazetesi ise “Görüşmenin İçeriğini Biliyor- Başkanın Guterres ile Tatar Arasında Neler Görüşüldüğüyle İlgili İfadesi” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in geçen hafta BM genel merkezinde Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’la yaptığı görüşmede ortaya koyduğu fikirlerden haberdar olduğu konusunda ısrarcı olduğunu yazdı.

Gazeteye göre Hristodulidis açıklamasında “Bilgim var, doğal olarak bilgim var, bizzat BM Genel Sekreteri bana aktardı, görüşmede neler görüşüldüğü konusunda da bilgim var ancak bunun kamuoyunda ifşa edebileceğim bir şey olduğunu düşünmüyorum” iddiasında bulundu.

Hristodulidis açıklamasında asıl noktaya odaklandıklarını ve bunun da müzakerelerin yeniden başlamasının nasıl sağlanacağı olduğunu dile getirdi.

Haberinde BM tarafından iki haftadır taraflara sunulduğundan söz edilen fikirler konusunda herhangi bir açıklama yapılmadığını da kaydeden gazete, Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in de şu ana kadar bahse konu önerilerle ilgili bir tepki vermediğine işaret etti.

LETİMBİOTİS

Haravgi gazetesinde yer alan habere göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında, Rum kesiminin Kıbrıs sorunuyla ilgili olarak BM’yle yoğun temaslarını sürdüreceğini söyledi.

Önemli olan şeyin BM Genel Sekreteri Antonio Gutterres’in Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması çabasına bağlı kalması olduğunu dile getiren Letimbiotis, BM Genel Sekreterinin önerilerine olumlu baktıklarını aynı zamanda BM ve BM Genel Sekreterinin kişisel temsilcisiyle çok yoğun bir iş birliğinde olmayı sürdüreceklerini söyledi.

BM Genel Sekreterinin Kıbrıs sorunuyla ilgili kişisel temsilcisi Maria Angela Holguin’in Kıbrıs’a yeniden gelişiyle ilgili bir soruya karşılık ise Letimbiotis, bunun hakkında bilgisi olmadığını ancak Holguin’in Hristodulidis’le görüşme tarihi kesinleştiği zaman bunun açıklanacağını sözlerine ekledi.

AKEL ULUSAL KONSEYİN TOPLANMASINI İSTİYOR

Gazetede yer alan başka bir haberde ise AKEL’in Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’i yeniden Ulusal Konseyi toplamaya çağırdığı belirtildi.

Açıklamasında Hristodulidis’in müzakerelerin yeniden başlaması süreciyle ilgili olarak BM Genel Sekreterinden öneriler aldığı konusunda ısrarcı olduğunu ifade eden AKEL “Hristodulidis gerçekten çözüm sağlanması çabasının kolektif olması gerektiğini düşünüyorsa, o zaman siyasi güçleri bu şekilde görmezden gelemez” ifadesini kullandı.

Gazeteye göre Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis ise açıklamasında Hristodulidis’in son yapılan Ulusal Konseyle ilgili olgular değiştiği zaman Ulusal Konseyi toplayacağını söyledi.

Açıklamasında ulusal konseyin şu ana kadar beş kez toplandığını dile getiren Letimbiotis, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile BM Genel Sekreteri Guterres arasındaki görüşmenin geçen Cuma yani birkaç gün önce gerçekleştiğini de anımsattı.

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