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Hristodulidis, Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün öğleden sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Hristodulidis, Ursula von der Leyen ile telefonda görüştü

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün öğleden sonra Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis’in yazılı açıklamasına dayanarak, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini yazdı.

Habere göre Letimbiotis yaptığı açıklamada, iki yetkili arasındaki görüşmede Suriye’den Güney Kıbrıs’a yönelik artan sığınmacı akını ve bu konunun 17-18 Nisan’daki Avrupa Konseyi toplantısında ele alınmasının yanı sıra Güney Kıbrıs’ın siyasi sığınma başvurularının incelenmesinin askıya alınması gibi konuların ele alındığını ifade etti.

Letimbiotis, Hristodulidis ve Leyen’in, sığınmacı meselesini ele alması ve ülkenin karşılaştığı ekonomik zorlukları göğüsleyebilmesi için Lübnan’a yönelik olası ekonomik destek paketinin sağlanması konusu üzerinde de durduğunu belirtti.

Letimbiotis, Hristodulidis ile Leyen’in Lübnan’a ortak bir ziyaret gerçekleştirme konusunda da mutabık kaldığını ifade etti.

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