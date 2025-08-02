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Hristodulidis'ten misilleme ile Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale beklentisi!

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Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in, KKTC’de ekim ayında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından Kıbrıs sorununun çözülebileceğine dair iyimser olduğu bildirildi.
Hristodulidis'ten misilleme ile Cumhurbaşkanlığı seçimine müdahale beklentisi!

Alithia gazetesinin haberine göre, bugün Derinya’da yapılacak olan “anti-işgal eylemine” katılacak olan sözde “Maraş Belediyesi” heyeti, parti temsilcileri ve Yunanistan’daki bazı yerel yönetim yetkilileriyle Başkanlık Sarayı’nda görüşen Hristodulidis, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Maraş konusunu görüştüğünü açıkladı ancak görüşmeyle ilgili detay vermedi.

Gazete, Hristodulidis’in görüşmede yaptığı açıklamada, “işgalin” üzerinden geçen yarım asırı aşkın zamana ve tüm zorluklarla problemlere rağmen hiçbir koşulda göz yummayacağını ve müzakere masasında sorunların ve zorlukların aşılmasını göğüsleyeceğini söylediğini yazdı.

Habere göre, Hristodulidis, 2023 yılının mart ayıyla bugünkü durum kıyaslandığında, müzakerelerin yeniden başlaması için gereken ön koşulların oluşacağına dair ihtiyatlı iyimser olabileceklerini kaydetti.

Hristodulidis, çözüm için çaba gösteriliyor olmasının ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres’in de Kıbrıs sorununun uzlaşılmış çerçevede çözülmesine bağlı olmasının önemli olduğuna işaret etti.

Önümüzdeki dönemde yapılacak olan toplantıların tarihlerinin belirlendiğini belirten Hristodulidis, KKTC’deki seçimin ardından müzakerelerin yeniden başlaması yönünde gelişmeler yaşanacağına dair umutlu olduğunu dile getirdi.

Habere göre Hristodulidis, tüm zorluklara, problemlere ve “kışkırtmalara” rağmen Kıbrıs sorununun çözülebileceğini ve adanın yeniden birleşebileceğini ifade ederek, Türk tarafının arzu ettiği iki devletli çözümü asla kabul etmeyeceklerini yineledi.

Gazete, sözde “Maraş Belediye Başkanı” Simos Yoannu’nun ise Kıbrıs sorununda olumlu gelişmeler yaşanmasına dair umudunu dile getirerek, çok sevdikleri kentlerine dönmeyi arzuladıklarını söylediğini yazdı.

Habere göre Yoannu, herkesi bugün Derinya Kapısı’nda saat 20.00’de yapılacak olan “anti-işgal” eylemine katılmaya davet etti.

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