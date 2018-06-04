Radyo Mayıs ve Mayıs TV’de Ali Kişmir’in hazırlayıp sunduğu “Sendikal Gündem” programına konuk olan KTAMS Başkan’ı Güven Bengihan, hükümetin vatandaşlık konusunda izlediği yolu eleştirdi ve “Böyle bir hükümetin olduğu ortamda Kıbrıs Türk kültürünü korumaya yönelik olarak adım atılmaması büyük bir sıkıntıdır” dedi.

İşte Bengihan’ın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar;

“Hükümetin Kıbrıs Türk kültürünü korumaya yönelik bir adım atmaması büyük bir sıkıntıdır”

Teori ile pratiğin örtüşmesi gerekiyor. Hükümet göreve geldiği ilk günden itibaren haksızlıkların ve hukuksuzlukların üzerine gidileceğini söylüyor. Ancak bunların üzerine giderken de çok dikkatli olmak gerekiyor. Vatandaşlık konusunun inceleneceği hükümet kurulurkenden söylenmişti. Akabinde denetimler başlatıldı ve 175 kişinin vatandaşlığa uygunsuz olduğu söylendi. Oysa ortada duran 13 bin vatandaşlık vardı. Dağ fare mi doğurdu?Yani 13 bin vatandaşın sadece 175’ tanesi mi sorunlu olan? Esas olarak bunun tartışılması gerekiyor. Oysa seçim döneminde muhalefetin ortaya koyduğu tavra baktığımda UBP tarafından verilen 13 bin vatandaşlığın en az 10 bininin sorunlu olduğu izlenimi bende oluşmuştu. Şu anda hükümet bu konuda sınıfta kalmıştır.

“Muhaceret Yasası’nda değişiklik yapılması gerekiyor”

Kıbrıslı Türkler olarak azınlığa düştüğümüz için sıkıntı yaşıyoruz. Her isteyenin bu ülkeye turist olarak girmemesi gerekiyor. Biz bu gidişle her 5 mühre bir vatandaşlık vereceğiz ve yok olacağız. Böyle bir hükümetin var olduğu bir ortamda Kıbrıs türk kültürünü korumaya yönelik bir adım atılamaması büyük bir sıkıntıdır. Buraya gelenler bilecek ki burada Kıbrıslı bir kimlik ve kültür vardır. Saygı duymaları gerekmektedir.

“Gurur Duyduk”

Nazım Hükmet’i anma gecesini ilk kez düzenledik. Bedenen aramızdan ayrıldı ancak fikirleri hala bizimle. Kendimizle gurur duyduk. Lirik şiir grubuna teşekkür ederiz. Ayrıca başta üyelerimiz olmak üzere tüm katılımcılara da teşekkür ederiz. Akşam hissettiğimi katılımcılar ile paylaştım. Son zamanlarda ülkemizde en çok ihtiyaç olan geleceğe umutla bakmak için nazım hikmetin şiirini orada seslendirdim. Birlikte mücadeleye ihtiyacımız var.

“Binamız kendi üyelerimizin eseridir”

Binamızı yaparken kimseden, hiçbir kurum ve kuruluştan yardım almadık. Kendi üyelerimizin aidatları ile bunu başardık. Biz binamızı sanat için de yaptık. Tiyatro binası yanalı 20 yıl oldu. Bu açığı görüp tiyatracularımıza kapılarımızı açtık. Kıbrıs Türk Devlet Tiyatroları ile bir protokol imzaladık. Tiyatro gösterilerinin ön çalışmalarını KTAMS’ta yapacaklar. Bu insanların şu anda çalışma yapabilecekleri bir alanları yok. Merkezi hükümetlerin bunu 20 yıldır yerine getirmeleri getirirdi. Şu anda Devletin bir tiyatro salonu yok. Bir tek AKM’de gösteri yapılabiliyor. Bu utanç vericidir.

“Harmancıya bir dört yıl daha fırsat verilmesi gerekiyor”

Bu işbirliğinin sadece Lefkoşa değil gönyelide de olması gerekiyordu. Ne yazık ki bu olamadı. Orada kimin aday çıkacağı önemli değildi. Tek isim üzerinde durulmalıydı. LTB’de son 4 yıllık süreçte çalışanlar arasında bir çalışma barışı sağlandı. Bir huzursuzluk ve kavga yok. O dönemleri çok net yaşadık. Maaş alamama döneminde uzun süren eylem ve grevlerde bulunuldu. O günleri bilen biri olarak sayın Harmancı’nın büyük borç içerisinde bulduğu bir yeri devralarak bankalara olan borcu bitmiş durumda olduğunu biliyorum. Çalışanlar maaşlarını düzenli olarak alıyor. Belediye imkanlarına göre yatırımlarını yapabiliyor. Özellikle kadın sığınma evinin açılması önemli bir adım, örnek ve değerdir. Belli bölgelerde yabancı dil üzerine dil kursları düzenliyor. Yaşlılarımıza yönelik önemli hizmetler verilmektedir. Bana göre Harmancıya bir dört yıl daha fırsat verilmesi gerekiyor.