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İç Anadolu'da Ulaşıma Kar Engeli; 1071 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

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Türkiye’de Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'de yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
İç Anadolu'da Ulaşıma Kar Engeli; 1071 Yerleşim Birimine Ulaşım Sağlanamıyor

Türkiye’de Kayseri, Sivas, Kırşehir, Nevşehir ve Kırıkkale'de yoğun kar nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Yoğun kar ve tipi dolayısıyla Kayseri-Pınarbaşı, Pınarbaşı-Gürün, Sarız-Afşin, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolunda ulaşım sağlanamıyor. Pınarbaşı-Kahramanmaraş kara yolunda ise tır geçişine izin verilmiyor.

Ayrıca, olumsuz hava koşulları, Kayseri'deki 125 mahalle yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı karla mücadele ekipleri, kapalı mahalle yollarının açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

SİVAS

Sivas'ta da kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 916 köye ulaşım sağlanamıyor. 

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ekipler, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 22 yükleyici, 6 dozer, 7 bıçaklı 9 kamyon, 26 servis kamyonu ve 61 personelle kapalı köy yollarını açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kar ve tipi nedeniyle Gürün-Darende, Gürün-Gökpınar, Soğuk Çermik-Doğanşar, Koyulhisar-Ortakent, Şarkışla-Altınyayla-Ulaş, İmranlı-Karacaören kara yolları da ulaşıma kapalı bulunuyor.

Karayolları ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor. 

KIRŞEHİR

Kırşehir'de kar ve tipi nedeniyle 30 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, 6 ilçede 32 iş makinesi ve 53 personelle köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.

NEVŞEHİR

Nevşehir İl Özel İdaresi, belediye ve karayolları ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını sürdürüyor.

Kayseri-Kırşehir kara yolunun, Avanos ilçesine bağlı Kalaba beldesi ile Topaklı köyü arasındaki kısmında etkili olan tipi nedeniyle yol bir süre tır trafiğine kapatıldı.

Yetkililer, hava sıcaklığının sıfırın altında seyretmesinden dolayı sürücüleri buzlanma riskine karşı uyardı.

KIRIKKALE

Kırıkkale'de İl Özel İdaresi ekipleri 9 greyder, 4 kar küreme kamyonu, 5 traktör kepçe ve 70 personelle köy yollarının kapanmaması ve buzlanmaya karşı çalışmalarını sürdürüyor.

Kapalı köy yolunun bulunmadığı kentte, buzlanma ve sürgün nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Ekipler, yollarda kalan bazı araçları kurtardı.

Kar kalınlığı bazı köylerde sürgün nedeniyle 1 metreye kadar ulaştı.

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