İçişleri Bakanı Öztürkler, “Dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında hizmet ağımızı genişletmeye devam ediyoruz”

İçişleri Bakanı Ziya Öztürkler, E-Nüfus ve E-Kimlik sistemlerinin yeni yazılımlarla güçlendirildiğini, dijital hizmet ağının genişletilmesi çalışmaları neticesinde, İstanbul, Ankara, İzmir ve Mersin’den sonra KKTC Trabzon ve Antalya Konsolosluklarında da vatandaşların kimlik başvurularını yapabilmeleri için teknik ekiplerin çalışmalarını tamamladığını, tüm kurulum işlemlerinin başarıyla gerçekleştirildiğini açıkladı.

Öztürkler, “Bakanlığımızın hedefleri doğrultusunda, hızla değişen çağdaş dünyayı yakalamak, vatandaşlarımıza kaliteli ve hızlı hizmet sunmak adına bakanlığımızın tüm bölümlerinde başlattığımız dijital dönüşüm çalışmalarında adım adım ilerliyoruz” dedi.

Antalya ve Trabzon hizmet ağına eklendi

Haziran ayının ilk haftası itibariyle Nüfus Kayıt Dairesi Müdürlüğü ve teknik ekiplerin çalışmalarıyla Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşların KKTC Trabzon ve Antalya Konsolosluklarından başvurularını yapmaya başladığını belirten Öztürkler, “Antalya ve Trabzon’un da hizmet ağına eklenmesi ile Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan vatandaşlarımıza hizmet sunmanın, dijital hizmet ağımızı genişletmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Koyduğumuz hedefler doğrultusunda özveri ile çalışan, başta Nüfus Kayıt Dairesi Müdürümüz Faika Tanoğlu’na, teknik ekiplerimize, KKTC Antalya Başkonsolosu Cem Topçu’ya, KKTC Trabzon Konsolosumuz Erek Çağatay’a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, hayırlı olmasını diliyorum” dedi.