  • BIST 9628.98
  • Altın 2498.845
  • Dolar 32.5287
  • Euro 34.6438
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 30 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 30 °C
  • İstanbul 25 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAİsrail: İran'a uygun zamanda karşılık vereceğiz

İçti, içti kendisini uyaran meyhane sahibini darp etti...

» »
Gönyeli'de faaliyet gösteren Bizim Meyhane isimli iş yerinde olay çıkaran, işletmeciyi darp edip, gözlüğünü kıran O.T “Kasti Hasar, Darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket” suçlarından tutuklanarak, mahkemeye çıkarıldı.
İçti, içti kendisini uyaran meyhane sahibini darp etti...

Polis memuru Fırat Uluç mahkemede olguları aktardı.

Polis, 11.04.2024 tarihinde saat 22:20 raddelerinde Gönyeli'de faaliyet gösteren Bizim Meyhane isimli iş yeri içerisinde müşteri olarak bulunan zanlının, 397 promil alkollü içki tesiri altında bulunduğu bir sırada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırdığını, “Fenerbahçe 3-0 dayak yerken sesleri çıkmazdı 2-3 oldu konuşmaya başladılar " deyip rahatsızlık yaparak ellerini gelişi güzel sallayarak uygunsuz tavr-ı hareket'te bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlının kendisini uyaran işletme sahibi E.T.’ye "bu iş burada bitmeyecek ben sana gününü göstereceğim sen benim kim olduğunu bilmen" diyerek E.T.’yi elleri ile göğsünden ittirip darp edip, takmakta olduğu Vakko marka gözlüğünü yere düşürdükten sonra sağ ayağı ile üzerine basıp sol gözlük camının çatlamasına sebep olup tahmini 2 bin TL kasti hasara uğrattığını belirtti. Polis, olay mahalinde tespit edilen zanlının karakola celp edileceği sırada makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptığını, akabinde zanlı suçüstü hali gereği tutuklandığını belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının eş durumundan dolayı muafiyeti olup KKTC' de ikamet ettiğini belirterek, ileride davalarında hazır bulunmasını sağlamak maksatlı mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, zanlının 20 bin TL nakit teminat yatırması, bir kefilin 300 bin  TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

 

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
    Diğer Haberler
  • Bir kadına şiddet vakası daha! Ayrılmak istedi diye sevgilisini darp etti!17 Nisan 2024 Çarşamba 14:07
  • Bıçaklama olayına karıştı, kaçak çıktı... Cezaevi'ne gönderildi....17 Nisan 2024 Çarşamba 13:56
  • Oğuz: 5 Ay içerisinde 827 kişi deport edildi17 Nisan 2024 Çarşamba 13:28
  • KKTC'de Haftalık Trafik Raporu: 56 Kaza, 2171 Suçlu Sürücü Tespit Edildi17 Nisan 2024 Çarşamba 13:17
  • Kayıp Şahıslar Esila TOK ve Sevgi YÜCETÜRK Bulundu17 Nisan 2024 Çarşamba 13:05
  • KKTC'de İkamet İzinsiz Kalan 2 Kişi Tutuklandı: Yasal İşlem Başlatıldı17 Nisan 2024 Çarşamba 12:57
  • Lefkoşa'da Kanunsuz Bıçak Taşıma ve Kasten Hasar Oluşturma: Zanlı Suçüstü Tutuklandı17 Nisan 2024 Çarşamba 12:45
  • Avrupa Konseyi sonuç bildirgesinde AB-Türkiye ilişkileriyle ilgili değişiklik yapıldı17 Nisan 2024 Çarşamba 12:38
  • Gümrük ve İstihlal Yasasına Aykırı Hareket: İşletmede İthal Aracın Kaçak Satışı Tespit Edildi17 Nisan 2024 Çarşamba 12:13
  • Polisten duyuru: Aracınızın bakımını zamanında yaptırmaya özen gösterin17 Nisan 2024 Çarşamba 10:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti