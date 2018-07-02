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İhtiyat Sandığı Dairesi’nden münhal duyurusu

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İhtiyat Sandığı Dairesi’nden münhal duyurusu
İhtiyat Sandığı Dairesi’nden münhal duyurusu

İhtiyat Sandığı Dairesi münhal duyurusunda bulunarak, 14 adet IV. DERECE IV. SINIF İHTİYAT SANDIĞI KATİBİ, 2 adet II . DERECE BEKÇİ ve 3 adet İŞCİ kadrolarının Yazılı Yarışma Sınavları 8 TEMMUZ 2018 Pazar günü saat 10:00 da LEFKOŞA TÜRK LİSESİ ve 20 TEMMUZ FEN LİSESİ’nde yapılacağını açıkladı.

Sınava katılacak olan adaylar, sınava gireceği okul ve oda listelerini Başvuru Numarası ile birlikte İhtiyat Sandığı’nın www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinden öğrenebilirler.

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