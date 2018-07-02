İhtiyat Sandığı Dairesi’nden münhal duyurusu

İhtiyat Sandığı Dairesi münhal duyurusunda bulunarak, 14 adet IV. DERECE IV. SINIF İHTİYAT SANDIĞI KATİBİ, 2 adet II . DERECE BEKÇİ ve 3 adet İŞCİ kadrolarının Yazılı Yarışma Sınavları 8 TEMMUZ 2018 Pazar günü saat 10:00 da LEFKOŞA TÜRK LİSESİ ve 20 TEMMUZ FEN LİSESİ’nde yapılacağını açıkladı.
Sınava katılacak olan adaylar, sınava gireceği okul ve oda listelerini Başvuru Numarası ile birlikte İhtiyat Sandığı’nın www.ihtiyat.gov.ct.tr adresinden öğrenebilirler.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.