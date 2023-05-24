İkametgahında 11 kök hintkeneviri bulunan Erdinç Canbaz, 1 yıl hapse mahkum edildi

Lefkoşa’daki evinde 11 kök hinkeneviri yetiştiren ve 6 gram ağırlığında hintkeneviri tasarruf eden Erdinç Canbaz, 1 yıl süreyle hapse mahkum edildi.

Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde”, “hintkeneviri ziraat alma ve tasarrufu” suçuyla ilgili olarak tutuklanan zanlı Erdinç Canbaz mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Murat Kermeoğlu, olguları aktardı.

Polis, zanlı Erdinç Canbaz’ın Ocak- 14 Mart 2023 tarihleri arasında Lefkoşa’da “Kanunsuz uyuşturucu madde, hintkeneviri ziraat alma ve tasarrufu” suçunu işlediğini belirtti.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’dan oluşan mahkeme heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı, Yargıç Murat Soytaç okudu.

Soytaç, sanık Erdinç Canbaz’ın Ocak - Mart 2023 tarihleri arasında 5 ile 20 santimetre boylarında 11 kök hintkeneviri yetiştirdiğini ve yaklaşık 6 gram ağırlığında uyuşturucu tasarruf ettiğini söyledi.

Yargıç Murat Soytaç, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip, sanığa oybirliği ile 1 yıl hapis cezası verdiklerini açıkladı.