İki İş Yerinde Çalışan Müstahdemlerden Hırsızlık: Tutuklandılar

Karaoğlanoğlu ve Girne'de faaliyet gösteren iş yerlerinde çalışan iki müstahdem, gün içerisinde gerçekleştirdikleri satışlardan kasada yapmadıkları satış iptalleriyle 2,000 TL'yi çaldılar. İ.Ö. ve S.M.A. tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

İş Yerlerinde Müstahdemlerden Hırsızlık Skandalı: İki Tutuklama

1 Aralık 2023 ile 31 Ocak 2024 tarihleri arasında Karaoğlanoğlu ve Girne'deki iş yerlerinde çalışan iki müstahdem, çarpıcı bir hırsızlık olayıyla gündeme geldi. İ.Ö. ve S.M.A. adlı şahıslar, müşterilerden tahsil ettikleri paraları kasada satış iptali yaparak çalmakla suçlanıyor.

Karaoğlanoğlu'daki iş yerinde çalışan İ.Ö. (K-37), işletmeye ait 2,000 TL nakit parayı, kasada yapılmamış gibi göstererek çalmış ve tutuklanmıştır. Girne'deki bir markette çalışan S.M.A. (E-34) ise aynı yöntemi kullanarak işletmeye ait 2,000 TL nakit parayı çalmış ve tutuklanmıştır.

Şahısların tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturma devam etmektedir. Hırsızlık skandalı, iş yerlerinde güvenlik önlemlerinin ve personel denetiminin önemini bir kez daha gözler önüne sermiştir. Soruşturmanın detayları ve gelişmeleri merakla beklenmektedir.