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İki Rus oligark aleyhindeki yaptırımlar iptal edildi

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Avrupa Mahkemesi’nin, Rus oligarklar Petr Aven ve Mikhail Fridman’ın 2022 yılının Şubat ayı ile 2023 yılının Mart ayı arasındaki dönemde, yaptırım uygulanacak kişiler listesinden çıkarılması yönünde karar ürettiği bildirildi.
İki Rus oligark aleyhindeki yaptırımlar iptal edildi

Politis gazetesi, Aven ile Fridman’ın “Alfa Group”un önemli hissedarları ve “Alfa Group” bünyesinde “Alfa Bank”ın da bulunduğunu; bu bankanın Rusya’nın en büyük bankalarından biri olduğunu ve Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından yapılan “Cyprus Confidentials” araştırmasına göre, bu kişilerin Güney Kıbrıs üzerinden çok sayıda bankacılık işlemi yaptığını yazdı.

Haberde, Avrupa Mahkemesi’nin, Aven ile Fridman’ın yaptırımlar listesine alınması için sunulan sebeplerin dikkate alınabilir sebepler olmadığına ve bu sebeplerin, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit edecek sebepler olmadığına hükmettiği ifade edildi.

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