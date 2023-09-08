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İki Türk sporcu, California'daki Catalina Kanalı'nı 13 saatte yüzerek geçti

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Ultra maraton yüzücüsü Türk sporcular Yasemin Altıntaş ve Murat Öz üçlü taç̧ olarak bilinen "Triple Crown" parkurlarından California'daki Catalina Kanalı'nı eş zamanlı olarak 13 saatte yüzerek geçti.
İki Türk sporcu, California'daki Catalina Kanalı'nı 13 saatte yüzerek geçti

İki yüzücü, California saatiyle 22.00'de Los Angeles'in karşısındaki Santa Catalina Adası'ndan suya atladı.

Kuş bakışı 32 kilometre, akıntılarla 40 kilometre yüzme mesafesinde olan Catalina Kanalı sularında tandem olarak yüzen iki sporcu, 13 saat süren zorlu mücadeleden sonra Sacred Cove denilen koyda ana karaya çıktı.

Yüzme sırasında tekne ve kanonun eşlik ettiği Altıntaş ve Öz, gece boyunca karanlıkta görünür olmak ve aynı zamanda deniz canlılarının dikkatini çekmemek için yüzerken kırmızı ve yeşil ışık kullandı.

"Balina, köpekbalığı ve deniz aslanı türleri ile beraber yüzdük"

Murat Öz, yaptığı açıklamada, parkurun en zor kısmının 18-20 derece sıcaklıkta 7 saat süren gece yüzüşü olduğunu söyleyerek, "Okyanusun bazı yerlerde 2 bin metreyi bulan derinliğinde ülkemizde hiç̧ görmediğimiz balina, köpekbalığı ve deniz aslanı türleri ile beraber yüzdük, onların evlerine misafir olduk" dedi.

En uygun şartları yakalayabilmek üzere yüzmeye 22.00'de başladıklarını kaydeden Öz, "Cumhuriyetimizin 100. yılında bu zorlu parkuru 2 yüzücü beraber tamamlama amacına ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

41 Yaşındaki Öz, Catalina geçişini bitirerek dünya çapında Triple Crown'u 365 günün altında tamamlayan 10, Türkiye'de ise 5 kişiden biri oldu.

İstanbul Boğazı'nı 16 kez, Çanakkale Boğazı'nı 7 sene üst üste yüzerek geçen Murat Öz, ayrıca 4 Haziran'da, ultra maraton yüzücüsü Bengisu Avcı ile 48 kilometre uzunluğundaki Manhattan Adası etrafındaki parkuru yaklaşık 9 saatte yüzerek tamamlamıştı.

"Kesinlikle kolay olmasını beklemiyordum"

Yasemin Altıntaş̧ da Catalina Kanalı'nı Eylül 2022'de geçen ilk Türk kadın sporcu Bengisu Avcı'dan sonra bunu başaran ikinci kadın yüzücü oldu.

1986 doğumlu Altıntaş, "Uzun bir gece yüzüşü olacağını biliyorduk. Catalina parkurunun en zor kısmı mentaldi. Gece karanlığında binlerce metre derinliğin üzerinden geçerken fiziksel mücadelenin yanında zihinsel bir savaş verdik" diye konuştu.

Yüzme hayatına skolyoz teşhisi üzerine tedavi amaçlı başlayan ve 2022 yılında kendi yaş̧ grubunda 200 ve 400 metre serbest Türkiye Master Kadınlar rekorlarının sahibi olan Altıntaş, "İlk kanal geçişim ve bugüne kadarki en uzun yüzüşüm için hazırlandım. Kesinlikle kolay olmasını beklemiyordum zira hazırlık süreci hiç kolay değildi" diye konuştu.

Altıntaş, soğuk dalgalar içinde tandem kuralları gereği iki sporcunun birbirinden uzaklaşmadan mücadele ettiğini belirterek, "Karaya yaklaşırken ana karadan bize doğru esen rüzgar işimizi zorlaştırdı ancak tempomuzu koruyarak 13 saat 4 dakika sürede karaya çıkarak parkuru başarıyla tamamladık" bilgisini verdi.

Catalina Kanalı "Oceans 7" denilen dünyanın en zorlu okyanus parkurlarından oluşan yedilemeden biri olarak biliniyor.

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