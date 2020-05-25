İki yüzü olan kedi doğdu: Beslenirken her iki ağzı da hareket ediyor (VİDEO)

ABD'nin Oregon eyaletindeki Albany kentinde doğan 6 yavru kediden bir tanesi nadir bir özellik olan iki yüzlülüğe sahip.

ABD'nin Oregon eyaletindeki Albany kentinde doğan 6 yavru kediden bir tanesi nadir bir özellik olan iki yüzlülüğe sahip.

Kyla ve BJ King'in sahip olduğu ve çarşamba günü doğan yavru kedinin hastalığı diprosopus veya kranofasiyel çiftlenme isimleriyle bilinen doğum kusurundan kaynaklanıyor.

Yerel haber kanalı KOIN-TV'ye konuşan King ailesi, "Bisküvi ve Sos" (Biscuits and Gravy) ya da kısaca "Bisküvi" (Biscuits) ismini verdikleri yavru kedinin iki ayrı burun ve ağzından nefes alabildiğini ve yemek yiyebildiğini söyledi.

Kyla King, aynı anda bir yüzün yemek yerken diğer yüzün miyavladığını ifade etti. Kyla, Bisküvi'yi fark ettiğinde eşine mesaj gönderdi ve "artık 6,3 yavru kediye" sahip olduklarını söyledi.

KOIN-TV'ye konuşan Kyla, "Onu ne zaman beslesem iki ağzı birden hareket ediyor, her ikisi de emme hareketini yapıyor" dedi.

Bu nadir hastalığa sahip kediler antik Roma tanrısının isminin verilmesiyle Janus kedileri diye de tanınıyor. Zamanın ve ikiliğin tanrısı olduğuna inanılan Janus, sıklıkla hem geleceğe hem de geçmişe bakan iki yüze sahip biçimde tasvir ediliyor.