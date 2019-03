İkinci “DAÜ Fizik Günleri' Yapıldı

2. Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Fizik Günleri etkinliği, DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi, Fizik Bölümü himayelerinde, 21 Mart 2019 Perşembe günü, saat 10:00’da, DAÜ Mustafa Afşin Ersoy Salonu’nda başladı. Katılımın yoğun olduğu etkinliği, Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden gelen lise öğrencileri de takip etti.

Bu yıl ikincisi gerçekleştirilen DAÜ Fizik Günleri’nin açılış konuşmasını yapan Organizasyon Komitesi Başkanı ve aynı zamanda Fizik ve Kimya Bölümleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. İzzet Sakallı, dünyaca tanınmış Fizikçilerin etkinliklerinde yer alacak olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti aktardı ve etkinliğin verimli geçmesini diledi. Açılışta konuşan DAÜ Fen ve Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Özarslan da, DAÜ’nün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki (KKTC) tek Fizik ve Kimya Bölümlerine sahip olduğunun altını çizdi. Prof. Dr. Özarslan, konferansın lisansüstü öğrencilere ve araştırmacıların çalışmalarına yeni perspektifler kazandıracağını vurguladı. Etkinlikte birbirinden değerli Fizikçiler ve Fizik alanında eğitim gören öğrenciler, iki gün boyunca fiziğin farklı alanlarından çeşitli sunumlar gerçekleştirdi.

İki Günde Toplam 26 Sunum Yapıldı

DAÜ Fizik Günleri etkinliğinin ilk gününde, birinci oturumda Sharif University of Technology’den Vahid Karimipour “Quantum Simulation of Physical Systems” ve TÜBİTAK’tan Alikram Nunbalaoğlu Aliev’in “Superradiance and Black Hole Bomb: Profiling the Invisible”, ikinci oturumda ise DAÜ’den Mustafa Halilsoy’un “Einstein-Rosen Gravitational Waves” ve Gazi Üniversitesi’nden Özlem Yeşiltaş’ın “High Order Supersymmetric Models in Quantum Mechanics” başlıklı sunumları gerçekleşti. Üçüncü oturumda ise Maltepe Üniversitesi’nden Hüseyin Çakallı “Up Contuinity of Real Functions”, Al-Hussein Bin Talal Üniversitesi’nden Ahmad Al-Badawi “Comparing Geodesics Equations Between Schwarzschild Black Hole and Schwarzschild Immersed in Homogeneouse Elctrostatic Field” ile Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden Tahsin Çağrı Şişman’ın “Kerr-Schild-Kundt Metric” başlıklı sunumları yer alırken, dördüncü oturumda Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden Çetin Şentürk’ün “A Modified Theory of Gravity: Null Aether”, DAÜ’den Ali Övgün’ün “Light Deflection by Blackholes/Wormholes Using Gauss-Bonnet Theorem”, Uşak Üniversitesi’nden Ercan Kılıçarslan’ın “Weak Field Limit of Infinite Derivative Gravity”, Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nden Mehmet Ali Olpak’ın “Calculating Covariant Expressions for Dirac Bilinears” ve On Dokuz Mayıs Üniversitesi’nden Halil Mutuk’un “Artificial Neural Network Applications in Quantum Mechanics” başlıklı sunumları gerçekleşti. Etkinliğin birinci günü, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

İkinci Gün

22 Mart 2019 Cuma günü gerçekleşen ikinci gün oturumlarında da birbirinden değerli fizikçiler yer aldı. Boğaziçi Üniversitesi’nden Can Kozcaz “Understanding Gauge Theories from String Theory”, Sharif University of Technology’den Vahid Karimipour’un “Topological Quantum Computing”, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi’nden Mehmet E. Özel’in “Biospheric Energization and Origin of Life: Çanakkale ‘ABD’ Model”, Girne Üniversitesi’nden Aysel Karafistan’ın “Structure and Stability of PRimordial Starts”, Fırat Üniversitesi’nden Osman Adıgüzel’in “Lattice Reactions and Physical Basis of Phase Transformations in Shape Memory Alloys”,, Boğaziçi Üniversitesi’nden Razieh Morad’ın “Jets of Light Hadrons via AdS/CFT Correspondance”, Maltepe Üniversitesi’nden Özay Gürtuğ’un “Quantum REsolution of Time-Like Curvature Singularities”, Kıbrıslı Astronom Yenal Öğmen’in “Dwarf Novae: A Class of Cataclysmic Variables”, DAÜ’den Danial Forghani’nin “On Thinshell Wormholes”, Sussex Üniversitesi ve DAÜ’den Yashmitha Kumaran’ın “Production of Gravitational Waves in the Early Universe from First-Order Phase Transitions”, DAÜ’den Huriye Gürsel’in “AdS/CMT Correspondance for Black Holes with Dynamic Critical Exponent”, DAÜ’den Niloufar Abtahi’nin “Dynamics of Flexoelectric Fluid Membrane” ve Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nden Eren Erberk Erkul’un “Theory of Photonical Gravity and Considerations of String Theory’s Extra Dimensions and Its Implications” başlıklı sunumları yer aldı.