  • BIST 7853.36
  • Altın 1824.343
  • Dolar 28.6597
  • Euro 31.2407
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 18 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKAİsrail medyasından çarpıcı iddia: 7 Ekim'de festival alanına İsrail helikopteri ateş açtı

İkonik filmin dizisi yolda: Mr. & Mrs. Smith’ten ilk kareler

» »
Donald Glover ve Maya Erskine’in başrollerini paylaştığı ‘Mr. & Mrs. Smith’ dizisi 2 Şubat 2024’te Prime Video’da yayınlanacak.
İkonik filmin dizisi yolda: Mr. & Mrs. Smith’ten ilk kareler

Donald Glover ve Maya Erskine’in başrollerini paylaştığı ‘Mr. & Mrs. Smith’ dizisi 2 Şubat 2024’te Prime Video’da yayınlanacak.

Donald Glover’ın John Smith’i, Donald Glover’ın ise Jane Smit’i canlandıracağı dizinin sekiz bölümden oluşan birinci sezonu 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren Prime Video’da izlenebilecek.

Dizide normal ve sıkıcı bir evlilik hayatı sürdüren Mr. & Mrs. Smith çiftinin aslında birbirlerini öldürmekle görevlendirilen rakip tetikçiler olduklarını öğrenmelerinin ardından aralarında geçen kovalamacayı izleyeceğiz.

mr-mrs-smith-1.pngDizi hakkında

İki yabancı, onlara zenginlik, dünya seyahatleri ve Manhattan’da rüya gibi muhteşem bir yaşam sunan gizemli bir casus teşkilatında çalışmaya başlarlar. Peki ya sorun? Görücü usulü evlilikle birlikte gelen Mr. John ve Mrs. Jane Smith isimli yeni kimlikleridir. Artık evli olan John ve Jane, her hafta yüksek riskli bir göreve giderken, aynı zamanda ilişkilerinde hep bir dönüm noktasıyla karşı karşıya kalırlar. Birbirlerine karşı gerçek hisler beslemeye başladıklarındaysa hikayeleri daha da karmaşık hale gelir. Hangisi daha riskli: casusluk mu yoksa evlilik mi? 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Müdür, ara tatilde okulun tamir ve bakımını yapıyor13 Kasım 2023 Pazartesi 20:00
  • Kıbrıs'ın yeni okulu şarap uzmanları yetiştirecek13 Kasım 2023 Pazartesi 09:58
  • Dünyanın en sıcak yılı 2023: İnsanların yüzde 99’u etkilendi12 Kasım 2023 Pazar 20:48
  • 90 kiloluk dev pitonu beş kişi üzerine oturarak yakaladı12 Kasım 2023 Pazar 18:54
  • Araştırma: Her gün zeytinyağı tüketmek bunamadan ölüm riskini yüzde 28 azaltabilir12 Kasım 2023 Pazar 18:35
  • Araştırma: Sevdikleri tarafından hiç ziyaret edilmeyen kişilerin erken ölme olasılığı yüksek10 Kasım 2023 Cuma 17:13
  • Avustralyalı çiftçi kendisini ısıran timsahı ısırarak kurtuldu08 Kasım 2023 Çarşamba 20:04
  • Caretta Caretta Tuba"yı 8,7 milyon kişi izledi08 Kasım 2023 Çarşamba 19:00
  • Sular çekilince taş evler gün yüzüne çıktı07 Kasım 2023 Salı 20:00
  • Basket potası şeklindeki atık ayrıştırma kutuları ilgi görüyor ‘geri dönüştür, gezegeni değiştir’07 Kasım 2023 Salı 14:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti