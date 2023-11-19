İkonik filmin dizisi yolda: Mr. & Mrs. Smith’ten ilk kareler

Donald Glover ve Maya Erskine’in başrollerini paylaştığı ‘Mr. & Mrs. Smith’ dizisi 2 Şubat 2024’te Prime Video’da yayınlanacak.

Donald Glover’ın John Smith’i, Donald Glover’ın ise Jane Smit’i canlandıracağı dizinin sekiz bölümden oluşan birinci sezonu 2 Şubat 2024 tarihinden itibaren Prime Video’da izlenebilecek.

Dizide normal ve sıkıcı bir evlilik hayatı sürdüren Mr. & Mrs. Smith çiftinin aslında birbirlerini öldürmekle görevlendirilen rakip tetikçiler olduklarını öğrenmelerinin ardından aralarında geçen kovalamacayı izleyeceğiz.

Dizi hakkında

İki yabancı, onlara zenginlik, dünya seyahatleri ve Manhattan’da rüya gibi muhteşem bir yaşam sunan gizemli bir casus teşkilatında çalışmaya başlarlar. Peki ya sorun? Görücü usulü evlilikle birlikte gelen Mr. John ve Mrs. Jane Smith isimli yeni kimlikleridir. Artık evli olan John ve Jane, her hafta yüksek riskli bir göreve giderken, aynı zamanda ilişkilerinde hep bir dönüm noktasıyla karşı karşıya kalırlar. Birbirlerine karşı gerçek hisler beslemeye başladıklarındaysa hikayeleri daha da karmaşık hale gelir. Hangisi daha riskli: casusluk mu yoksa evlilik mi?