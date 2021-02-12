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İlk Kez Ocak Ayında Görülen Mutasyonlu Virüs Vakaları, Şubat Ayının İlk 10 Gününde 3,5 Katına Çıktı.

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Şubat ayının ilk 10 gününde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde COVID-19 tanısı alan 75 vakanın 50’si mutasyonlu!
İlk Kez Ocak Ayında Görülen Mutasyonlu Virüs Vakaları, Şubat Ayının İlk 10 Gününde 3,5 Katına Çıktı.

Şubat ayının ilk 10 gününde, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesinde COVID-19 tanısı alan 75 vakanın 50’si mutasyonlu!

Yakın Doğu Üniversitesi, DESAM Araştırma Enstitüsü COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda 1 Ocak-10 Şubat 2021 döneminde COVID-19 tanısı konulan vakaların, mutasyonlu virüs dağılımını açıkladı. Buna göre Ocak 2021’de tespit edilen 31 COVID-19 vakasından 14’nün, İngiltere mutasyonu olarak adlandırılan B117 varyantı ile enfekte olduğu saptandı. Şubat ayının ilk 10 gününde COVID-19 tanısı konulan 75 vakanın, 50’si de mutasyonlu virüs taşıyor.

Araştırmanın sonuçlarına göre Kasım ve Aralık 2020’de Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde pozitif tanısı konulan 17 vakanın tamamı, SARS-CoV-2’nin mutasyonsuz varyantı kaynaklıydı. Ocak 2021’de ise virüsün mutasyona uğramış B117 varyantı KKTC’de yayılmaya başladı. Mutasyonlu virüsün yayılımı Şubat ayında da artarak sürdü.

Mutasyonlu Vaka Sayısı Artıyor

Şubat ayının ilk 10 gününde, Yakın Doğu Üniversitesi, DESAM Araştırma Enstitüsü COVID-19 PCR Tanı Laboratuvarı’nda pozitif olduğu belirlenen vaka sayısı 75’e yükseldi. Bu vakaların yüzde 66’sının (50 vaka) ise mutasyonlu virüsle enfekte olduğu belirlendi. Vaka sayısında, sadece 10 günde görülen artış, mutasyonlu virüsün yayılım hızını göstermesi açısından da çarpıcı.

Geçen hafta, Yakın Doğu Üniversitesi, ülkemizdeki COVID-19 vakalarında görülen artışa, SARS-CoV-2’nin, İngiltere mutasyonu olarak adlandırılan B117 varyantının neden olduğunu duyurmuştu. Ardından KKTC Sağlık Bakanlığı’nın Türkiye’de yaptırdığı testlerin sonuçları da Yakın Doğu Üniversitesi’nin açıklamasını doğrulamıştı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Halkımız, sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemlerini çok daha büyük bir dikkatle sürdürmeli.”

SARS-CoV-2 virüsünün mutasyona uğramış varyantının KKTC’de yayılımını analiz ettikleri çalışmayı tamamladıklarını söyleyen DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Şubat ayının ilk 10 gününde Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde pozitif tanısı konulan 75 vakadan 50’sinin mutasyonlu virüsle enfekte olduğunu saptadık” dedi. Prof. Dr. Şanlıdağ, ilk kez Ocak ayında görülen mutasyonlu virüsün, Şubat ayında çok daha hızlı bir yayılım gösterdiğini söyledi.

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Yeni varyantın daha hızlı yayılım gösterdiğini belirten Prof. Dr. Şanlıdağ, “Halkımız, sosyal mesafe, maske ve hijyen önlemlerini çok daha büyük bir dikkatle sürdürmelidir” dedi.

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