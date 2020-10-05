  • BIST 1.155
  • Altın 470,165
  • Dolar 7,7108
  • Euro 9,0549
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKABakan Pilli:Toplam 1335 test yapıldı, 2 pozitif vakaya rastlandı, 16 kişi taburcu edildi

İlkokul 3, 4 Ve 5’inci Sınıflarda Da Eğitime Başlandı

» »
Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. ve 2. sınıfların 1 Ekim’de açılmasının ardından, bugün de ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda eğitime başlandı.
İlkokul 3, 4 Ve 5’inci Sınıflarda Da Eğitime Başlandı

Okul öncesi eğitim kurumları ile ilkokul 1. ve 2. sınıfların 1 Ekim’de açılmasının ardından, bugün de ilkokul 3, 4 ve 5’inci sınıflarda eğitime başlandı.

Öğrenciler, Covid-19 önlemleri kapsamında sınıflarda daha az öğrenci olması için okullara dönüşümlü gidecek.

Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin aldığı kararlar doğrultusunda okullarda eğitime başlanması çerçevesinde, 12 Ekim Pazartesi günü ise ortaokul ve liselerde eğitim başlayacak.

Ortaokul ve liselerde de öğrenciler dönüşümlü olarak okulda olacak.

Etiketler: , , , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tüpraş, Online Staj Programı ile Öğrencilerin Gelişimlerini Desteklemeye Devam Ediyor26 Eylül 2020 Cumartesi 13:10
  • Uzaktan eğitime yerli çözüm25 Eylül 2020 Cuma 10:00
  • Uzaktan Eğitim Seyahat Sektörünü Yakından Etkiledi24 Eylül 2020 Perşembe 09:42
  • Kıbrıs İlim Üniversitesi Covid 19 İçin Koruyucu Önlemleri En Üst Düzeye Çıkardı.23 Eylül 2020 Çarşamba 08:56
  • Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKUN) 2020-2021Güz Dönemine Hazır16 Eylül 2020 Çarşamba 14:50
  • Yüz yüze eğitim için sağlık şartları kalmamıştır. Uzaktan eğitim artık zorunluluktur15 Eylül 2020 Salı 12:55
  • ARUCAD’da %100 burs için mülakat günü 17 Eylül14 Eylül 2020 Pazartesi 17:20
  • ARUCAD’da %100 burs için mülakat günü 17 Eylül14 Eylül 2020 Pazartesi 14:35
  • Çavuşoğlu:Bu sene Kolej sınavları konusunda sınavsız kolej görüşlerini dinleyip, değerlendirme yapacağım10 Eylül 2020 Perşembe 13:54
  • Kıbrıs Üniversiteler Birliği’nden Hükümete Sert Tepki07 Eylül 2020 Pazartesi 11:30
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti