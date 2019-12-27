  • BIST 113.679
  • Altın 289,248
  • Dolar 5,9532
  • Euro 6,6374
  • Lefkoşa 16 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 15 °C
  • Güzelyurt 14 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKAMaronit topluluğu temsilcisi: “Yeşil Hat Tüzüğü’nde öngörülen değişiklikler bizi etkilerse biteriz”

İlkokullarda iklim değişikliği eğitimleri devam ediyor

» »
Cumhurbaşkanlığı Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında Büyükkonuk İlkokulu’nda öğrencilere seyyar enerji ve çevre laboratuvarında, su ve enerji tasarrufu ile iklim değişikliği konusunda uygulamalı eğitim verildi.
İlkokullarda iklim değişikliği eğitimleri devam ediyor

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı ile birlikte, Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında Büyükkonuk İlkokulu’nda düzenlenen “İklim Değişikliği” konulu etkinliğe katıldı. 

Etkinlikte, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında bilgi verildi. 

“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ülke genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. 

 

“ÖĞRENDİKLERİZİ EVDE UYGULAYIN”

Büyükkonuk İlkokulu’na gelişinde, sorumlu öğretmen Ali Yiğit, Büyükkonuk Muhtarı Mustafa Doğan ve diğer öğretmenler tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Akıncı ve eşi Meral Akıncı, öğrencilerle çevre ve iklim değişikliği hakkında sohbet etti. 

Çocuklardan, çevrenin korunmasıyla ilgili öğrendiklerini evde de uygulamalarını isteye Cumhurbaşkanı Akıncı, “Bu yaşta çocukları ne kadar bilinçlendirirsek o kadar iyi. Hepimizin alması gereken tedbirler var” dedi. 

 

ÇOCUKLARIN ÇEVRE KORUMA BİLİNCİ

Cumhurbaşkanlığı Çevre Danışmanı Prof. Dr. Şerife Gündüz, öğrencilere iklim değişikliği ve küresel ısınmayla mücadele konularında eğitim verdi. 

Çocuklar etkinlikte, çevrenin korunmasıyla ilgili neler yapılması gerektiğini öğrendi.

TÜBİTAK tarafından iklim değişikliği konusunda hazırlanan kitapların da dağıtıldığı etkinlikte, Güvenir Vakfı’na ait seyyar enerji ve çevre laboratuvarı araçta, öğrencilere su ve enerji tasarrufu ve iklim değişikliğiyle ilgili uygulamalı bilgi verildi. 

 

TEMİZ DÜŞÜN YEŞİL OKULLAR PROJESİ’NİN AMACI

“Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi”, ilkokul öğrencileri ile öğretmenleri arasında iklim değişikliği farkındalığının artırılması; ada genelinde enerji tasarrufu ve geri dönüşüm konularında alışılagelmiş davranışların değiştirilmesine katkı sağlamayı amaçlıyor. 

Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi kapsamında yürütülen eğitim çalışmalarında, enerji tasarrufu, çevre koruma, su tasarrufu yöntemleri, iklim değişikliği, enerji çeşitleri, yenilenebilir enerji, geri dönüşüm konuları ele alınıyor. 

Cumhurbaşkanlığı’nın KKTC Milli Eğitim Bakanlığı ve Güvenir Vakfı ile işbirliğiyle sürdürdüğü projede, ilkokullardaki eğitimler Prof. Dr. Şerife Gündüz ve Cumhurbaşkanlığı Eğitim Danışmanı İlkşen Varoğlu Atik başkanlığında KKTC Cumhurbaşkanlığı Çevre Teknik Komitesi Üyeleri, Yakın Doğu Üniversitesi Çevre Eğitimi ve Yönetimi doktora öğrencileri tarafından veriliyor. Cumhurbaşkanlığı, Temiz Düşün Yeşil Okullar Projesi, KKTC genelinde altı bölgede, altı ay sürecek. 

Proje kapsamında okullarda “İklim Değişikliği” konulu eğitimler daha önce, Türkmenköy İlkokulu, Akova -Yıldırım İlkokulu, Balıkesir Meriç İlkokulu, Bellapais School, Alsancak İlkokulu, Beyarmudu İlkokulu ve Doğancı İlkokulu’nda verilmişti.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • CTP Kadın Örgütü Yeşilyurt Özel Eğitim Merkezi’ni ziyaret etti27 Aralık 2019 Cuma 12:24
  • Zeytin Ağacı Eğitim Ve Yardımlaşma Derneği’nden Bülent Ecevit Rehabilitasyon Merkezin’de etkinlik27 Aralık 2019 Cuma 12:13
  • Tatar: Yangının sebebi araştırılıyor, olay henüz netlik kazanmadı27 Aralık 2019 Cuma 11:59
  • Bıçaklı: “Hükümet istihdam destek merkez fonundaki 260 milyon TL’ye el koymak istiyor”27 Aralık 2019 Cuma 11:58
  • En fazla yağış nereye düştü?27 Aralık 2019 Cuma 11:56
  • Zaroğlu: Polis üşüyor27 Aralık 2019 Cuma 11:53
  • Cumhurbaşkanı Akıncı basın resepsiyonunda konuştu: “2020, krizlerden fırsatlar yaratabileceğimiz bir yıl olsun”27 Aralık 2019 Cuma 11:42
  • Sucuoğlu: “İş- Bul’u açıyoruz”27 Aralık 2019 Cuma 11:35
  • Lapta'daki yangında hayatını kaybeden şahsın kimliği belli oldu27 Aralık 2019 Cuma 11:19
  • Hotel yangınında bir kişi yaşamını yitirdi27 Aralık 2019 Cuma 10:57
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti