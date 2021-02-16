İnce: CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, bugünkü köşesinde, bir yazısı üzerine İnce’nin kendisini aradığını, (2018’deki cumhurbaşkanlığı seçimi) seçim gecesi kendisine haksızlık yapıldığını söylediğini aktardı.

İnce, o gece parti yönetimiyle anlaştıklarını, sonuçları bir otelde izlediğini, gazeteci İsmail Küçükkaya’ya attığım “Adam kazandı” mesajının hata olduğunu, partide seçimi izleyen komiteden kendisine bilgi gelmediğini dile getirdi.

‘Benimle de ittifak yapacaklar’

İnce şöyle devam etti: “Bu arada beş partili arkadaşımızdan seçimin ikinci tura kaldığı açıklaması yapıldı. Biz seçimin ikinci tura kaldığına inanıyorduk. Seçim sonucunun böyle tartışmalı olduğu bir anda ben çıkıp konuşsam bu ülkede iç savaş çıkardı.”

İnce, ‘CHP’nin oylarını bölmek ve ‘cumhur ittifakı’na hizmet etmekle eleştirildiği’ hatırlatması sonrası, “Hayır bölmüyorum. Nasıl İYİ Parti ile birlikte ittifak yapıyorsa, benimle de yapacaklar” diye konuştu.

Gelecek seçime iktidarım’

İnce, gülerek “Bir de şunu söyleyeyim; CHP oylarımı bölmezse gelecek seçimde iktidarım” ifadesini kullandı.

Özkök, İnce’nin son sözüne şu yorumu yaptı: “Tabii ki şaka gibi bir laf. Gülerek söyledi, ama bu temayı kullanacağını hissettim… Bana pek inandırıcı gelmedi ama… Siyasetin yolları hayal ve ideal taşlarıyla örülür. O yol bazen insanı zafere, bazen de hezimete götürür… Herhalde İnce’nin bu sözü Hürriyet’in 1993’teki ‘Kasıma kadar İsmet abi’ manşeti gibi siyasi tarihimize geçer.”