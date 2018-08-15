Inception filminin final sahnesi rüya mı gerçek mi? İşte cevabı!

Üzerinden geçen 8 yıl sonra bile hala konuşulup tartışılmaya devam edilen, Christopher Nolan‘ın her şeyi iç içe geçirdiği filmi Inception‘ın final sahnesi hakkında bu kez Michael Caine bir açıklamada bulundu.

Christopher Nolan’a daha önce filmin final sahnesinin rüya mı yoksa gerçek mi olduğu hakkında sorular sorulduğunda kendisi, Leonardo DiCaprio‘nun karakteri Cobb‘un, bu yaşananların rüya ya da gerçek olduğunu umursamadığını söylemişti. Yani kısacası rüya veya gerçek farketmez siz sadece filmin gidişatına bakın ve ne isterseniz onu düşünün diyordu ama Michael Caine bu oyunu bozmaya niyetli bir açıklama yaptı.

Nolan’la birçok kez birlikte çalışmış olan usta İngiliz aktör, yaptığı açıklamada: ”Senaryoyu ilk okuduğumda Nolan’a hiçbir şey anlamadığımı ve hangi sahneler rüya hangilerinin gerçek olduğunu anlayamadığımı söyledim.” dedi ve açıklamasına şöyle devam etti: ”Nolan da bana ‘eğer senin karakterin o sahnenin içerisinde bulunuyorsa o rüya değil, gerçektir.‘ dedi.