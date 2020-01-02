İngiliz kanalındaki Greta Thunberg'le ilgili cinsel espri, Twitter'da hoş karşılanmadı

Britanya'da yeni yıla girilirken televizyondaki bir komedi programında geçen yıla damga vuran 16 yaşındaki iklim aktivisti Greta Thunberg hakkında cinsellik göndermeli espri yapılması, tartışma yarattı.

İklim değişikliğiyle mücadele için küresel okul grevleri örgütlenmesine öncülük eden, BM Genel Kurulu kapsamında yaptığı dünya çapında konuşmayla yankı yaratan ve Time dergisi tarafından 'yılın kişisi' seçilen İsveçli aktivist Greta Thunberg hakkındaki dokunulmazlık zırhı, bir İngiliz komedi programında delindi.

İngiliz kanalı Channel 4'un 'The Last Leg' isimli programında engelli kadın komedyen Rosie Jones, genç aktivist hakkında ne düşündüğü sorulduğunda, "Bence Greta harikulade ve müthiş bir şey yapıyor" diyerek ekledi:

"Ama bunu şimdi yapmasın. Biraz yaşaması lazım, daha 16 yaşında. Lambrini (ergenlerin tercih ettiği bir ucuz şarap) içmek ve parmaklanmak."

Espri stüdyodaki davetliler tarafından kahkahalarla karşılanırken, izleyicilerden bazıları Twitter'dan tepki gösterdi.

BBC'ye katkıda bulunan aktivist Mandy Rose Jones "Böyle esprilerin yayımlanmasına izin verirsek değişim yaratan gençlere nasıl örnek olacağız" diye çattı.

Dylan isimli kullanıcı hakkında cinsel espri yapılan Greta Thunberg'in 16 yaşında olduğu ve reşit olmadığını hatırlattı.

Nikki isimli kullanıcı insanların buna nasıl gülebildiğini sorgularken "O Greta Thunberg dünyayı kurtarmayı bir kenara bırakmalıymış, 16 yaşındakilerin yapması gereken sadece iki şey varmış, Lambrini içmek ve parmaklanmak" tepkisini verdi.

Skylar isimli kullanıcı, Channel 4'a "Cidden mi" diye sordu, Just insults daily isimli kullanıcı, espriyi 'iğrenç' diye nitelerken Channel 4'a "Böyle bir davranışa izin verdiğiniz için kendinizden utanmalısınız" diye çıkıştı.

Me isimli kullanıcı, Rosie Jones'un hasta olduğunu söyleyerek soruşturulmasını talep etti.

Komedyeni savunan paylaşımlar yapanlar da oldu.

A Libertarian Rebel Esq QC #BritishIndependence isimli kullanıcı, tıpkı radikal İslam gibi Greta Thunberg'in de eleştiri, sorgulama ve alay konusu olmaktan azade bulunmadığını belirtti.

David Reynolds "Rosie Jones'un Greta Thunberg'in hayatın tadını çıkarması, Lambrini içip kendini parmaklatması gererektiğini söylemesi, benim için kesinlikle 2019'un olayı" dedi.

Birçok kullanıcı da İngilizlerin acımasız esprilerle bezeli mizah geleneğini hatırlatma gereği duydu.