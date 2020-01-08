İngiliz turist hakkındaki karar “rahatlattı”

Güney Kıbıs, İngiltere ve İsrail basınında gündem olup, sosyal medyada Güney Kıbrıs’a yönelik boykot kampanyası başlatıldığı ve hapis cezası çıkması ihtimaline karşı İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab’ın Rum Yönetimi ile temasa geçtiği davada ceza 3 yıl tehirle, 4 ay hapis ve 140 Euro mahkeme masrafı olarak açıklandı.

Haravgi ve diğer gazeteler dün sabah itibarıyla İngiliz turiste destek veren “kadına karşı şiddete karşı ağ” üyeleri ve aktivistlerinin “Mağusa Kaza Mahkemesi” önünde toplandıklarını ve dava süresince hem Rum yargısı, hem mahkeme, hem de yargıç Mihalis Papathanasiu aleyhine slogan attıklarını yazdı. Karar duruşmasını İngiltere ve İsrail’den onlarca TV kanalının izlediğine dikkat çekti.

Rum yargıcın cezayı belirlerken davalının yaşını, sicilinin temiz olmasını, ilaç kullanmasını ve Rum tarafında kalmak zorunda olduğu sürede akademik yılı kaçırmış olmasını dikkate aldığını yazan gazete, ceza süresinin açıklanmasının ardından, son bir aydır tutuklu olan İngiliz kızın serbest bırakıldığını ve dün gece İngiltere’ye dönmesinin söz konusu olduğunu belirtti.

Habere göre, 19 yaşındaki İngiliz turistin avukatları, hapis cezasının 3 yıl tehir edilmesinden memnuniyet belirttikleri açıklamalarında müvekkillerinin hem tecavüze uğradığını, hem de insan haklarından mahrum tutulduğunu (sorgusu sırasında tıbbi destek almasına müsaade edilmediğini) belirterek kararı temyize ve gerekmesi halinde de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne götüreceklerini açıkladı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, cezanın açıklanmasının ardından “rahatladığını” söyledi. Gazetecilerin, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’ten 19 yaşındaki İngiliz vatandaşı için af isteyip istemeyeceğini sormasına karşılık “Bu savunmasız kız şimdi evine dönüyor ve artık iyileşme sürecine başlayacak olması beni rahatlattı. Annesi ile geçen cumartesi görüştüm. Benim için sağlığı daha önemli. Davayla ilgili bazı konuları izleyeceğiz. Kıbrıslı Dışişleri Bakanı ile de konuştum” dedi.

İngiltere Dışişleri Bakanlığı’nın İngiliz vatandaşlarına Güney Kıbrıs’a yönelik seyahat uyarısında bulunup bulunmayacağı sorusuna karşılık ise Raab, şunları söyledi: “Seyahat uyarılarımız sürekli gözden geçiriliyor ancak acil planımız yok. Avukattan ve aileden tam verileri topladıktan sonra, Kıbrıslı dostlarımız ve ortaklarımızla bu davayı görüşmek istiyoruz”