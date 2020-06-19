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İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Londra Temsilcisi Oya Tuncalı Hakkında Sosyal Medyada Yazılanları Kınadı

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İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Londra Temsilcisi Oya Tuncalı Hakkında Sosyal Medyada Yazılanları Kınadı
İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Londra Temsilcisi Oya Tuncalı Hakkında Sosyal Medyada Yazılanları Kınadı

İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi Yönetim Kurulu Başkanı Ertuğrul Mehmet, KKTC Londra Temsilcisi Oya Tuncalı’ya karşı sosyal medyada yazılanları kınadı.

Mehmet konuyla ilgili yazılı açıklamasında, virüs nedeniyle Mart ayında ülkeler arası uçuşların durdurulduğunu ilk etapta Birleşik Krallıkta eğitim gören üniversite öğrencileri için özel izinle Stansted- Ercan yönüne iki uçak konulduğunu anımsattı.

Bu uçuşların gerçekleşmesinde temsilciliğin, eğitim ataşeliği ve Birleşik Krallık Kıbrıs Türk Öğrenci Federasyonu ile işbirliği içinde çalıştığını anlatan Mehmet şöyle devam etti:

“Çok sayıda KKTC vatandaşının gelip de İngiltere’de mahsur kaldığı ortaya çıkınca, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Londra Temsilciliğimiz, eğitim ateşeliğimiz, İngiltere Kıbrıs Türk Dernekleri Konseyi ve Cyprus Paradise, işbirliği içine girerek 5 uçak daha konmasını ve bu insanlarımızın da KKTC’ye gitmesini sağladılar.

Sosyal medyada dolaşan yazıları ve ses kayıtlarını KKTC Londra temsilciliğimize karşı hem saygısızlık, hem de haksızlık olarak görüyoruz.”

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