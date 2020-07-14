İngiltere’nin Türkiye’nin Sondajlarına İlişkin Tutumu

İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Morton, ülkesinin; Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki faaliyetlerine ilişkin bilindik tutumuna devam ettiğini ifade etti.

Haravgi gazetesi, İngiltere Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı Wendy Morton’un, İngiliz milletvekili Roger Gale’in ilgili sorusu üzerine verdiği yazılı yanıta yer verdi.

Habere göre Morton, Birleşik Krallık’ın, ilk baştan itibaren, “Kıbrıs çevresindeki sulardaki Türk sondajlarını onaylamadığı” konusunda net olduğunu belirtti.

Ülkesinin bu tutumunun, Türkiye tarafından da bilindiğini savunan Morton, Londra’nın, Akdeniz’deki istikrar için sorunların, şiddet, militarizasyon veya baskı aracılığıyla değil diyalog ve uluslararası hukukta anlaşmayla çözümlenmesini de önemli olarak addettiğini ifade etti.

Morton, bu tür zor konulardaki en dayanıklı çözümün, Kıbrıs sorunun bütünlüklü çözümüyle geleceğini bu nedenden dolayı da Londra’nın tüm ilgili tarafları, bu gidişata yönelik olarak çabalarını ikiye katlamaya cesaretlendirdiğini belirtti.

Morton ayrıca Birleşik Krallık’ın, iki toplumlu iki bölgeli kabul edilebilir model temelinde Kıbrıs sorununa bütünlüklü, adil ve yaşayabilir bir çözüm bulunmasının güçlü destekçisi olduğunu da söyledi.

Güvenlik ve garantiler konusunda ise Morton, yeniden birleşmiş bir Kıbrıs’ın güvenlik gereksinimlerinin yerine getirilmesi için iki tarafın ve diğer garantör güçlerin üzerinde anlaşabileceği düzenlemelere açık olduğunu ifade etti.