''İnşaat sektörü günah keçisi oldu''

Kıbrıs Türk Taşeronlar Birliği Başkanı Osman Amca inşaat sektörünün günah keçisi olduğunu savunarak hükümete seslendi.

Osman Amca açıklamasında şu sözlere yer verdi

‘’Biz inşaat sektörü çalışanları günah keçisi miyiz? Biz neyin cezasını çekiyoruz. Bize her ay devlete Sosyal Sigorta, İhtiyat Sandığı, Vergi, Stopaj ve KDV ödememizin cezasını mı çektiriyorsunuz. Bu kapanma nasıl bir şey? Yollar araçlar ve insanlarla dolu, denetleyen yok. Bir hafta oldu biz evde kapalıyız, çalışmıyoruz ama vaka sayısı artmaya devam ediyor. Karar alıcıları yani hükümeti ciddiyete davet ediyoruz. Aldığınız kararların arkasında durun. Denetleyin, denetletin! Halkın yarısı çalışıyor, yarısı hapis gibi evde kaplı. Hükümetin aldığı kararlara uymak suç mu? Bu gidişle yine geçen defa kapandığımız gibi 50 gün evlerimizde kapalı kalacağız ve arkasından nasıl açılacağımızı bilemiyoruz. Aldığınız kararları ciddiyetle uygulayınız. 15-20 gün genel sokağa çıkma yasağı uygulayın. Ne memurlar, ne benzinciler, ne marketler, ne kasaplar… Halkın tümü kapansın. 15-20 günden kimse ölmez ama yarısı kapalı, yarısı açık olmaz. Yasalara uyanlar günah keçisi olup, cezalandırılıyorlar. Biz inşaat sektörü çalışanları özellikle taşeronlar, yanımızda çalışan binlerce işçimizle 50 gün daha kapanmayı kaldıramayız. Biz sizden para yardımı istemeyiz. Aldığınız kararlara saygı duymanızı ve bir an önce salgının azalması için almış olduğunuz kararları uygulamaya koymanızı ve 15-20 gün denetim yaparak her yeri kapatıp, bize işimizin başına dönme fırsatı verin. Önce sağlık.’’