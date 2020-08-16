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İnsan Hakları Derneği “14-15 Ağustos tarihe rum yunan gaddarlığı olarak geçti”

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İnsan Hakları Derneği, 14-15 Ağustos 1974’ün, tarihe Rum ve Yunan gaddarlığı olarak geçtiği tarihler olduğunu kaydetti.
İnsan Hakları Derneği “14-15 Ağustos tarihe rum yunan gaddarlığı olarak geçti”

İnsan Hakları Derneği, 14-15 Ağustos 1974’ün, tarihe Rum ve Yunan gaddarlığı olarak geçtiği tarihler olduğunu kaydetti.

Dernek Başkanı Hasan Yılmaz Işık yayınladığı mesajda, “İnsanlık tarihinde 14 ve 15 Ağustos Kıbrıs Türklerine yıllarca yapılan sistematik soykırımın kara harfler ile Rum ve Yunan gaddarlığı olarak yazıldığı tarihtir” dedi.

Kıbrıs Rum halkında faşist ve vandal zihniyetinin hakim olduğunu, bu zihniyetle barışın birleşme ile mümkün olmadığını belirten Işık, çözümün ancak karşılıklı varlıklara saygı ile, iki devlet esasında mümkün olabileceği kaydetti.

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