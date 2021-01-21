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İntihar saldırıları Bağdat’ı kana buladı

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İki intihar saldırganı Bağdat’ta pazar yerini hedef aldı. Iraklı askeri yetkikiler, en az 32 kişinin öldüğü, 110 kişinin yaralandığı saldırılardan IŞİD’i sorumlu tuttu. Saldırılar uluslararası toplum tarafından kınandı.
İntihar saldırıları Bağdat’ı kana buladı

Irak'ın başkenti Bağdat'taki bir pazar yerinde bugün art arda gerçekleştirilen iki intihar saldırısında en az 32 kişi hayatını kaybetti, 110 kişi de yaralandı.

Irak Sağlık Bakanı Hasan Muhammed el-Temimi, yaralılar arasında sağlık durumu ağır olanların bulunduğunu ve yaralıların saldırıların yapıldığı bölgenin çevresindeki hastanelerde tedavi altına alındığını açıkladı.

Tayaran Meydanı’ndaki intihar saldırılarının yaklaşık 10 dakika arayla gerçekleştirildiği açıklandı.

Iraklı yetkililer, her iki saldırganın pazar yerindeki kalabalığın arasına karışarak rahatsızlandığını söylediği ve çevredeki insanların etrafında toplanmasını sağladıktan sonra üzerindeki patlayıcıyı patlattığı bilgisini paylaştı. Buna göre ilk patlama sonrasında çevredekilerin yardıma koşmasının ardından, ikinci saldırgan harekete geçerek kendini havaya uçurdu.

IŞİD şüphesi

Iraklı üst düzey askeri yetkililer, henüz kimsenin üstenmediği saldırılardan IŞİD'i sorumlu tutuyor. Iraklı Tümgeneral Kadim Salman, bunun IŞİD'in yeniden güç kazandığının bir göstergesi olabileceğini söyledi.

Ordu sözcülerinden Tahsin El-Kafaji ise, "Bu IŞİD'in uyuyan bir hücresi tarafından gerçekleştirilmiş bir terör saldırısıdır" ifadesini kullandı.

Saldırıyı kınayan Irak Cumhurbaşkanı Behram Salih, ülkesinin istikrarsızlığa sürüklenmesine izin verilmeyeceğini söylerken, Başbakanı Mustafa El-Kadimi, hükümeti acil toplantıya çağırdı bildirildi.

Son üç yılın en kanlı saldırısı

Bugünkü intihar saldırıları, Irak'ın son üç yıldır hedef olduğu en büyük saldırı olarak nitelendiriliyor. En son 2018 yılında, aynı bölgede düzenlenen intihar saldırısında 30 kişi hayatını kaybetmişti. Söz konusu saldırı, dönemin başbakanı Haydar El Abadi'nin, IŞİD'i yenilgiye uğrattıklarını ilan etmesinin hemen ardından yapılmıştı.

Birleşmiş Milletler'in (BM) Irak temsilciliği saldırıları kınayarak, bu saldırıların "Irak'ın istikrar ve refaha yürüyüşünü zayıflatamayacağına" vurgu yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Ürdün, Mısır ve Türkiye'nin de aralarında yer aldığı çok sayıda ülkeden de saldırıları kınayan açıklamalar yapıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Bu menfur terör saldırısını en güçlü ifadelerle kınıyor, bu vesileyle, terörle mücadelede dost ve komşumuz Irak'ın yanında olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hükümetin erken seçim kararı aldığı Irak'ta ağır bir ekonomik kriz yaşanıyor. Kısa bir süre önce erken seçimlerin Ekim ayında yapılması kararlaştırılmıştı.

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