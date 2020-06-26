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Irak Başbakanı: "Hükümet çalışmaları engellenirse görevi bırakabilirim"

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Irak Başbakanı: "Hükümet çalışmaları engellenirse görevi bırakabilirim"
Irak Başbakanı: "Hükümet çalışmaları engellenirse görevi bırakabilirim"

Irak’ın başkenti Bağdat'ta bazı yerel medya temsilcileriyle bir araya gelen Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, "Çok yakında devletteki bazı idari kademelerde değişiklikler yapacağız. Bu nedenle hükümetin imajına yönelik birtakım olumsuz eleştiriler alabiliriz. Bunu da değişiklikler nedeniyle çıkarları zarar görecek kesimler yapacak. (Siyasi partiler) Çalışmamıza izin vermezse kaybedecek hiçbir şeyimiz yok, elimiz temiz şekilde ayrılırız (görevi bırakırız)." dedi.

Ülkedeki yolsuzlukların terörden daha tehlikeli olduğunu vurgulayan Kazımi, söz konusu yolsuzluklara neden olanların peşine düşeceklerini ifade etti.

Irak'ta 2003 sonrası kurulan denkleme göre, devletteki üst kademelere yapılan atamalar siyasi partiler arasında bölüşülerek hizipçilik esasına göre gerçekleştiriliyor.

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