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Irak ölüm cezasına çarptırılan 11 IŞİD militanını idam etti

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11 kişinin IŞİD'e katılmak ve "terörist eylemlerde" yer almaktan suçlu bulunduğu bildirildi
Irak ölüm cezasına çarptırılan 11 IŞİD militanını idam etti

Irak, terörizm suçlamasıyla ölüm cezasına çarptırılan 11 IŞİD militanını idam etti.

Reuters'e konuşan bir hapishane görevlisi ve bir yerel güvenlik yetkilisi, infazların pazartesi günü Irak'ın güneyindeki Nasıriye kentindeki bir hapishanede gerçekleştirildiğini ve idam edilenlerin tamamının Irak vatandaşı olduğunu söyledi. 

Kaynaklar, 11 kişinin IŞİD'e katılmak ve "terörist eylemlerde" yer almaktan suçlu bulunduğunu söyledi.

Çarşamba günü yayınlanan bir raporda Uluslararası Af Örgütü, son aylarda Irak'taki infazlarla ilgili "rahatsız edici derecede şeffaflık eksikliği" göz önüne alındığında çok daha fazla kişinin gizlice infaz edilmiş olabileceğini açıkladı ve bu durum endişe verici olduğunu belirtti.

Irak, 2014-2017'de ABD destekli askeri operasyonda IŞİD savaşçılarının yenilgiye uğratılmasından bu yana yüzlerce şüpheli militanı yargıladı ve çok sayıda toplu infaz gerçekleştirdi.

 

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